選前最後民調！　川普趕上4%差距「追平賀錦麗」贏面較大

▲ Leger民調顯示川普支持度上升，與賀錦麗持平。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大選投開票即將登場，《紐約郵報》委託Leger的選前最終民調顯示，近一個月內共和黨候選人川普些微上升，追平與民主黨賀錦麗的4%差距，在選舉人團制度下可能較占優勢。

Leger進行的民調發現，78歲的川普與60歲的賀錦麗各獲得49%選民支持，另有2%受訪者稱會支持其他候選人。相較10月1日調查結果，賀錦麗失去2%支持，川普則上升2%，當時賀錦麗以51%對47%領先川普，如今雙方旗鼓相當。

差距縮小代表川普可能在選舉人團投票中占優勢，2016年他以2.1%差距在普選中落敗，但依然打敗民主黨候選人希拉蕊當選總統。而多數民調顯示，此次普選結果會更接近。

民調指出，川普與賀錦麗支持者年齡層存在顯著差異。18至34歲年輕選民中，賀錦麗領先川普整整20%；但在55歲以上選民中，川普以14%領先。至於性別方面，川普在男性選民中領先賀錦麗5%，賀錦麗在女性選民中則有7%優勢。

調查也發現選民對兩人的好感度都不高，川普好感度45%，非好感度48%，但已是他3次競選以來最佳表現；相較之下賀錦麗好感度43%，非好感度44%，但仍有13%對她沒有明確看法。

此外，川普在經濟議題上的優勢縮小，45%選民認為他的經濟政策較為清晰，42%則支持賀錦麗。