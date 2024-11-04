美大選選後民調出爐　10%擔憂「爆發內戰」

▲美國選民擔憂選後可能爆發動亂。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國大選即將在5日登場，但光是提前投票階段就亂象百出，民主黨候選人賀錦麗競選辦公室遭槍擊受損、投票箱遭縱火導致內部選票受損，部分選民開始擔憂選後可能爆發動亂。依據每日郵報與J.L. Partners民調數據顯示，超過25%的人認為無論是川普或是賀錦麗當選都會發生騷亂，甚至有10%擔憂爆發內戰。

這份民調針對1003名可能選民（通常指已登記為選民、有強烈投票意願者）進行調查，結果指出，有22%的人認為賀錦麗若勝選，2021年1月6日國會暴動的狀況將會重演，21%覺得選舉地點或是民主黨官員會成為遭直接攻擊的目標。與共和黨候選人川普相比，賀錦麗支持者更相信可能爆發騷亂，共和黨人則是針對選舉是否公平有分歧。

若是川普以微弱優勢贏得過半選舉人票勝出，美國人認為，激烈抗議形式的街頭暴力可能性更高。有9%賀錦麗支持者相信，若賀錦麗勝選將會發生全面的全國性衝突；有18%川普支持者、16%賀錦麗支持者認為若選舉不公，就會支持訴諸暴力。

此次美國大選選情膠著，川普與賀錦麗民調勢均力敵，選舉結果最終可能取決於數千張選票，負責監督5日投票現場的工作人員已經開始準備應對暴力事件，部署額外警力。部分州官員警告，在7大搖擺州之中，部分州的選舉結果可能要經過數日才能確定。