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國民年金2052年將破產　藍委嘆：政府依法可增營業稅1%卻不敢

▲▼立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

根據勞報局精算財務報告指出，國民年金保險基金將在2027年起入不敷出，未來2052年也將破產，國民黨立委李彥秀今（3日）痛批，近年政府雖大力宣導民眾主動繳保費，但顯然成效不彰，且政府長年未編足補助額，卻反向國民年金借款，利率更僅有1.68%；且政府依法可加徵1%營業稅以挹注卻不敢作為，也無替代方案，不應以拖待變無作為。

政府除勞保潛藏負債高達近12兆（11兆8,628億元）新台幣，一年增加將近5,000億元（4,894億元），國民年金財務問題也逐漸浮上檯面。根據勞保局「國民年金保險費率精算及財務評估研究報告」指出，就算國民年金費率依法調整至12%上限（目前為10%），由於離最適保險費率的16%仍有相當距離，預估國民年金將從2027年開始收不抵支，並且在2052年破產，如果政府拖延到2052年才要處理，到時候不是保費費率要提高到25.98%，就是給付必須縮水53.81%。

李彥秀對此指出，依法國民年金費率每兩年提高0.5%直到12%的上限，公益彩券盈餘的45%也補助國民年金，例如第四屆（103年至112年）公益彩券補助國民年金高達1,331億元，但隨著超高齡社會的問題，國民年金長期的財務問題才剛剛開始，相對也較好解決，政府不能「以拖待變」，把問題留給後世子孫，重創世代正義。

李彥秀續指，國民年金不同於勞保的強制繳納，而是民眾主動繳交保費，近年政府大力宣導，去年還推出補助50%國保保費方案，結果2023年準時繳費率僅40.5%，比上一年度提升0.01%，顯見，民眾對國民年金長期財物給付沒有信心，若不能解決，未來將進一步影響繳費意願。

李彥秀說，政府長年未編足中央政府應負擔的國民年金補助，反而向國民年金借款支應，借款金額曾經上看275億餘元，借款利率更僅有1.68%，以今年勞退基金收益率14.45%為例，政府不但沒有盡到對國民年金的責任，更把國民年金當成恣取恣求的小金庫。

李彥秀提到，《國民年金法》第47條，給予政府加徵1%營業稅（每年約840億元）的空間，挹注國民年金財務結構，但是國民年金開辦16年來，政府始終不敢動用「加稅方案」，既使有歲計賸餘或是編列預算撥補，也以更窘迫的勞保基金為優先，政府不敢加稅，就應該拿出其他的替代方案。「人無遠慮，必有近憂」，勞保基金問題殷鑑不遠，「先易後難」先從國民年金的改革做起，或許是根本解決年金問題的好方法。

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