康芮釀雲林農損逾3億　張嘉郡盼政院全品項現金救助、農損免現勘

▲張嘉郡呼籲行政院採全品項現金救助且農損認定免現勘。（圖／張嘉郡辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

康芮颱風釀災，全台農業災情損失慘重，其中雲林預估農損超過3億元。國民黨立委張嘉郡今（3日）指出，這次康芮颱風帶來強勁風雨，無差別對雲林農作物帶來嚴重損害，幾乎全軍覆沒、無一倖免，呼籲行政院比照凱米颱風的災損補助方案，採全品項現金救助且農損認定免現勘，並要求農業部從速、從簡進行補助，協助農民早日重建並復耕。



張嘉郡表示，台灣接連面臨強烈颱風侵襲，這次康芮颱風風大雨大，對中南部、東部都造成大面積的農作損害，尤其高莖作物像是食用玉米、青割玉米及硬質玉米等，受損情況非常嚴重，日前雲林縣政府已完成現勘並啟動救助方案。



張嘉郡提到，根據統計，這次雲林農損累積達超過3億元，受損佔全國之冠，不只高莖作物損害慘重，多數農作物經不起強勁風雨的侵襲，包括水稻、洋蔥、蒜頭、胡蘿蔔、落花生、木瓜等也都傳出嚴重災情，康芮颱風幾乎是無差別重創雲林農作。



張嘉郡呼籲行政院比照凱米颱風，採全品項現金救助且農損認定免現勘，減少所有公所跟縣府、農業部的負擔。



張嘉郡感嘆，希望農業部能夠站在農民的立場，從速、從簡進行補助，讓農民能夠快速的申請到救助，盡速復耕、減少損失。