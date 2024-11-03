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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳啟昱仍在國內「恐被滅口」？　李彥秀：綠能權貴不要他被羈押

▲▼▲台鹽董事長陳啟昱。（圖／資料照）

▲鹽前董座陳啟昱涉以土地開發及工程採購2大手法掏空資產，導致台鹽損失11億元。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

台南地院日前召開台鹽綠能光電弊案羈押庭，涉案前董事長陳啟昱未到庭。南檢初步調查，陳啟昱尚在國內，已發出拘票拘提，台南及高雄檢警調、海巡動員數百人全力追緝。國民黨立委李彥秀今（3日）表示，陳啟昱如果真的還滯留國內，必需要有強力人士協助隱匿，顯然背後的那群「綠能權貴與蟑螂」並不希望陳啟昱現在就遭羈押禁見，更加深串證與湮滅證據的疑慮。

台南地檢署偵辦台鹽綠能公司光電開發利益輸送弊案，日前聲押前董事長陳啟昱等5人失利，經抗告逆轉，台南地院原訂10月31日開庭重新裁定，但康芮颱風來襲停班停課，院方以安全考量延至1日上午11點重開羈押庭。不過，陳啟昱迄庭訊結束仍未現身。

南檢則指出，檢方全面追緝陳啟昱，已由橋頭地檢署發出拘票拘提，且通報台南市警局、高雄市警局、海巡署、法務部調查局等單位協助全力追緝。

李彥秀質疑，現在傳出，陳啟昱目前還在國內，並沒有偷渡出境。究竟是陳啟昱「放煙霧彈」，故意干擾檢警調追緝方向？還是陳啟昱真的還藏匿在台灣？檢警不能排除任何一種可能性；且陳啟昱如果真的人還在台灣，反而更凸顯兩大問題，第一次羈押庭，陳啟昱無保請回，可見檢方的羈押事由並不能完全說服法院，再開羈押庭，陳啟昱仍有相當的機會可以無保請回，或是裁定交保，陳啟昱卻選擇落跑，完全不合常理，顯見陳啟昱涉案之深、影響之大，或是陳啟昱只是弊案的「粽子頭」。

李彥秀指出，台南及高雄檢警調、海巡等單位動員數百人全力追緝，陳啟昱如果真的還滯留國內，必需要有強力人士協助隱匿，顯然背後的那群「綠能權貴與蟑螂」並不希望陳啟昱現在就遭羈押禁見，更加深串證與湮滅證據的疑慮

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