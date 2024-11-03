助陣柯文哲？藍委排案司委會明考察北檢　檢討「偵查不公開」

▲台北地檢署偵辦京華城弊案，柯文哲延押2個月。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲持續遭羈押，民眾黨批評司法及特定媒體配合操作，已淪政治工具。立法院司法及法制委員會國民黨籍召委吳宗憲明（4日）排案考察北檢「偵查不公開」作業情況。因時機點敏感，吳宗憲解釋，過去包含民進黨的鄭文燦、陳宗彥；國民黨的楊文科、林姿妙，民眾黨的高虹安等案，都是檢方外洩給特定媒體，但每次違反偵查不公開原則，起訴後也被遺忘。

吳宗憲強調，不是碰個案，單純就是北檢持續洩密才排考察，明天自己身為召委也會全程在場，「任何委員對偵查個案細節有意見，我會出來制止。」

國民黨立法院黨團副書記長王鴻薇則說，姑且不論柯文哲涉案情況，本就是「有幾分證據說幾分話」，過程中確實不斷有消息洩露給媒體的狀況，偵查不公開變成笑話，這本就是可質疑的地方。立院司委會排考察，也在情理之內。

王鴻薇表示，這會期接下來的重點是財劃法修法，且民眾黨也將財劃法列為優先法案；另外包含選罷法，國民黨提出的版本是民眾黨可接受的。國民黨現在也要推「公投綁大選」，雖未具體和民眾黨討論，但相信民眾黨也是接受的，這也有合作空間。其他部分如預算，某些預算可以再討論，如何合作、共同刪減或凍結。

