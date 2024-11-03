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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠猛攻劉德華　凌濤酸：王定宇、王義川害賴清德流失百萬支持者

▲影劇 「今天⋯is the Day」劉德華巡迴演唱會2024台北站 截圖。（圖／記者謝婷婷攝）

▲王定宇批劉德華是媚共藝人，王義川又說劉德華演會會設計非常中國。（圖／記者謝婷婷攝）

記者鄭佩玟／台北報導

天王劉德華來台連唱4場演唱會，繼民進黨立委王定宇批劉德華媚共後，同黨的政策會執行長王義川也補刀，質疑劉德華來台唱經典歌曲「中國人」，疑似有統戰疑慮，結果他們的社群都被華嫂們接連灌爆。國民黨桃園市議員凌濤今（3日）批，沒想到在今日民主台灣，王定宇、王義川卻大放厥詞、開始興起「歌曲文字獄」，已經到達肆無忌憚的高峰，間接導致賴清德流失200萬的支持者，民眾的憤怒值也持續累積。

凌濤認為，劉德華是全世界華人的資產，劉愛台灣、曾協助九二一地震、八八風災募款，「賭俠」、「與龍共舞」、「桃姐」、「五億探長雷洛傳」、「拆彈專家」、歌曲「笨小孩」、「冰雨」、台語歌「世界第一等」這些經典，都是台灣人的共同記憶，農曆新年電視哪一台賀歲片不播劉德華？

凌濤感嘆，如此華人經典，在台灣卻遭遇民進黨低俗的政客在颱風天連番攻擊，先是王定宇貼「媚共」標籤引來譁然，被陸委會打臉連忙改口「尊重」，連立委格局都沒有，還肖想選市長。另一名王義川被黨主席賴清德警告多次不聽，一連洩漏個資被國家掌握的機密炸鍋、直播被自家主席訓斥都在玩只顧吃，這次又出手「非常中國」搞錯風向，讓平日不關心政治的「華嫂」及粉絲，轉而討厭民進黨，甚至於賴清德，「這樣的政策會執行長，繼續留著也好。」

凌濤指出，寫「中國人」的詞曲家陳耀川是台灣優秀的作家，「忘情水」、「單身情歌」、「女人花」都是出自他手，民進黨網紅政客「雙王」的雙標嘴臉，「追殺藝人的民進黨警總，原來悄悄出現了。」

凌濤強調，劉德華就是劉德華，是永遠的華人經典，相信劉德華不會在意這些不入流的攻擊，但台灣民眾不能姑息。

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