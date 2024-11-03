藍委主張反死刑公投綁大選　律師：操弄民粹老套路！真是違憲小丑

▲國民黨立委羅智強。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

憲法法庭日前做出死刑有條件合憲判決，國民黨立委吳宗憲認為，該判決後將有4大讓死刑犯很快的回歸社會隱憂；同時，也有國民黨立委主張辦反死刑公投且要綁明年大選。對此，律師房彥輝表示，這些人大概是發現自己看不懂憲法判決，也沒能力針對判決的內容進行任何有意義的論述，於是就玩起操弄民粹這老套路，「這些人真的是違憲小丑」。

吳宗憲在日前立法院國是論壇上，提出包括：「循求非常上訴救濟後的死刑犯，目前無法可羈押」、「審判羈押期限僅15個月」、「只要先前已經關了15年即可聲請假釋」及「收容期間可否折抵刑期？」等4大讓死刑犯很快的回歸社會隱憂。此外，國民黨立委羅智強主張辦理反死刑公投而且要綁明年大選；同時，國民黨立委賴士葆也主張把對憲法判決的複決納入公投法。

對此，律師房彥輝表示，這些人大概是發現自己看不懂憲法判決，也沒能力針對判決的內容進行任何有意義的論述，於是就玩起操弄民粹這老套路，反正他們的選民也吃這套。他說，國會擴權法案太複雜，遠不如操縱人民對於死刑存廢的敏感神經來得簡單。

▼國民黨立委吳宗憲。（資料照／記者李毓康攝）



房彥輝指出，吳宗憲說了一堆他對制度的觀察，其實法務部早就都在判決後研擬配套中，當然也歡迎國民黨提出寶貴意見，一起完善制度，但這顯然不是他們想要的，他們只想要操弄人民的情緒。

房彥輝說，羅智強要做的，則是去複製過去讓他們大勝的所謂護家公投，但根本沒人說要廢死的現狀下，去發動反死刑公投，就是指想操弄的假議題。至於賴士葆說的公民複決憲法法庭裁判，更是完全欠缺憲法概念。憲法法庭裁判就是憲法解釋，解釋的本身就是憲法。

房彥輝指出，用公投否決判決，意思就是否決憲法條文本身，這是要修憲嗎？那你知道修憲門檻跟公投法門檻不同嗎？難道修改法律去實質修憲，沒有違反修憲程序？他直呼，這些人真的都違憲小丑，民進黨立委吳思瑤說違憲三寶，就他看來是不只，整天喊著守護憲法但整天違憲，這就是國民黨。

▼國民黨立委賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）

