台企1.4億重金標下大谷翔平50轟50盜紀念球　藍委籲政院拿來拚觀光

▲道奇球星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

美國職棒道奇隊「二刀流」大谷翔平50轟50盜紀念球，台灣買家「優式資本」負責人劉興漢以折合台幣1.4億元標下。藍委林德福今（1日）質詢時要求行政院，全世界球迷都想近距離觀賞，這有助於台灣棒球發展也促進觀光，財政部跟交通部應協助促成，未來如果有公益展出活動，可以搭配觀光宣傳。行政院長卓榮泰僅回應，未來會透過包含賽事籌措等各種方式，帶動整體運動賽事跟觀光產業結合。

大谷翔平的50轟紀念球由台灣企業得標，價格高達1.4億元，買家是台灣企業「優式資本」，而優式資本也發聲明表示，很榮幸將具有歷史價值的棒球帶回台灣，「讓世界看見台灣」。也很樂意與台日各機構單位合作，安排公益展出，讓球迷近距離一睹風采。除了希望可以促進台灣的棒球發展之外，也希望可以讓世界看見台灣。

而行政院長卓榮泰今（1日）赴立法院提出「114年度中央政府總預算案」報告並備質詢。林德福質詢時表示，大聯盟知名球星大谷翔平50轟的球被台灣公司用1.4億標下，外界當然好奇稅金問題還有未來公益展出的事宜，全世界球迷都想近距離觀賞，這有助於促進台灣棒球發展也希望外國觀光客來台。

林德福呼籲，希望財政部跟交通部協助促成，未來如果有公益展出活動，可以搭配觀光宣傳拉高台灣旅客人數，也促進整體觀光跟運動產業發展。

對此，卓榮泰回應，謝謝委員，重大國際賽事，比如說奧運跟世界盃足球賽都可以帶動城市跟國家觀光發展，未來運動發展部籌措過程中，運動產業是其中重要精神支柱，以後會結合產業界、用更科技方式，讓運動形成全民都可參與產業，甚至舉辦台灣元素國際大賽，帶動整體運動賽事跟觀光產業結合。

林德福也再次強調，觀光人數每年遞減、今年只剩七百多萬，當然希望往上提升，行政院團隊要重視並提出規劃，甚至可以增加很多運動人口。

