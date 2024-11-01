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吳思瑤控藍白搞民主政變　許宇甄打臉：美國政府因預算停擺22次

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總預算六度卡關，行政院長卓榮泰今（1日）赴立法院114年度中央政府總預算案進行並備詢。針對民進黨立委吳思瑤質詢時表示，「在野黨透過擴權、搶錢、沒收民權、摧毀憲法、杯葛總預算案，進行隱形民主政變。」國民黨立委許宇甄痛批，民進黨才是復辟納粹主義，以美國為例，美國國會預算程序於1976年正式執行以來，美國政府一共停擺過22次，在川普擔任總統期間就有三次總預算卡關造成政府關門，若吳思瑤的說法成立，美國早已經政變22次。

許宇甄指出，若非立法院長韓國瑜出面協調，卓榮泰今日能否針對114年度中央政府預算進行報告並備質詢還是未知數，民進黨政府不知感恩就算了，還在胡謅隱形民主政變，不思檢討總預算案為何會被多次退回重議，急著朝在野黨貼標籤，為了因應朝小野大局面，鞏固執政權，刻意製造新納粹主義，幫賴清德民主獨裁舖紅地毯，台灣民主危矣！

許宇甄質疑，明年度預算卡關與行政院沒有依法編足原民禁伐補償經費、公糧收購經費、健保點值保障0.95元經費有關。原民禁伐補償預算是法律義務支出的經費，依法本該編足，行政院卻選擇性不守法，少編預算，被抓包還不願意補正，也不願提出合法補救方案，態度傲慢，不將立法院審查預算權當一回事，擺明欺負農民、醫護、原住民，在野黨要求行政院重編有錯嗎？

許宇甄提醒，2023年競選總統大選期間，賴清德公開承諾健保平均點值要從0.9元朝著1點1元邁進，上會期國民黨團提案修正《全民健康保險法》，將賴清德總統的政見入法，經朝野多次協商討論，7月16日朝野黨團達成共識，在不修法前提下通過主決議，要求2025年6月30日前要達成平均點值1點0.95元目標，行政院違反朝野協商在先，賴皮在後，立法院依規定退回重編已是最善良的做法。

許宇甄強調，行政、立法除了監督制衡也應相互尊重，但行政院至今為止沒有為自己違法不編列預算、不尊重立院決議等事項做出改變，賴政府、民進黨、民進黨團反而透過媒體、側翼大肆攻擊在野黨，無視賴清德總統提出國家要團結、社會要安定的主張。行政院如同糞坑裡的石頭，又臭又硬，死不悔改，吳思瑤又企圖製造恐慌，復辟納粹主義，在台灣推動民主獨裁，這種行為極不洽當，並再次呼籲卓院長，為了原住民、農民和醫護權益，請依法重新編列相關預算或是辦理追加預算，讓行政院違法不編列預算的爭議早點落幕，立法院才能好好審查預算。
 

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