藍喊公投綁大選！吳秉叡提案連署加嚴　藍委傻眼：綠雙標太荒謬

▲民進黨一方面反對《罷免法》連署加嚴，另一方面吳秉叡又提案要加嚴公投連署。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院內政委員會擬於4日排審《公民投票法修正草案》，其中除在野要求恢復「公投綁大選」外，綠營立委吳秉叡也提案加嚴公投連署，要求提案人、連署人都應提供身分證發證日期，讓藍營質疑民進黨立場矛盾。國民黨立委李彥秀今（1日）砲轟，民進黨的雙標，連上帝都傻眼。

綠委吳秉叡提案，要求加嚴公投的提案及連署，提案人及連署人都需要提供身分證發證日期；另若利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議、連署者，處5年以下徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰鍰。吳秉叡日前也曾針對《選罷法》提出相同加嚴提案，不過最後以「拒絕成為國民黨政治鬥爭工具」為由撤案。讓藍營痛批雙標。

李彥秀質疑，民進黨與側翼傾全黨之力，污衊國民黨對於《選罷法》連署加嚴的提案，但是另一方面，又提案要求要加嚴公民投票的連署規定。請問，民進黨是有多害怕人民的公投權利？是有多害怕公投綁大選？是有多害怕人民用公投推翻民進黨錯誤的政策？

李彥秀表示，吳秉叡之前也曾針對《選罷法》提出相同加嚴提案，不過最後以「拒絕成為國民黨政治鬥爭工具」為由撤案，現在卻要讓公投法成為民進黨政治鬥爭的工具，民進黨的荒謬，全民都看在眼裡。