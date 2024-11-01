總預算案炸怒！傅崐萁拍桌6次嗆「選後不管」　卓榮泰搬出韓國瑜

▲國民黨立委傅崐萁質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為解中央政府總預算遭在野黨阻擋的僵局，經朝野協商後，今（1日）立法院院會邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長報告及備詢。針對最爭議的原住民保留地禁伐補償方案，國民黨團總召傅崐萁質詢時嗆卓榮泰就是在欺負原住民，並激動拍桌高達6次，「你兩手一攤，反正你就是選舉都選完了你奈我何？」讓卓不滿回應，傅崐萁這樣的言論連立法院長韓國瑜都無法接受。

傅崐萁表示，從小就被教育要守法，但行政院長可以不守法嗎？包括禁伐補償、公糧收購跟健保點值，都是通過的法律跟主決議，行政院居然可以不執行，禁伐補償是哪個黨提案的？不要用話術，請認真回答，卓榮泰答詢回應，「民進黨委員提案的」。

卓榮泰此話一出讓傅崐萁咆哮，所以現在不執行是看不起原住民嗎？是欺負原住民嗎？通過的法律案總統府也公告了，卓榮泰則說，不能放著法律的規定不講，只講執不執行，傅崐萁嗆，「那你提覆議啊！去走合法程序啊！」卓榮泰說，當然還有其他救濟方式，但還是希望透過協商方式打造出辦法。

傅崐萁又問，公糧收購只多了五塊錢，為何又不執行？卓榮泰說，若依照這個主決議，未來每年會增加九十億以上支出，同時更嚴重的是，未來整個產銷秩序會失衡，因此農業部提出「1集2轉3加3」，希望用這個增加農民的權利。至於健保點值，卓榮泰也說，會尊重主決議的精神，但會有時程性跟預算的執行。

講到激動處，傅崐萁連敲桌六次嗆卓榮泰，歷任院長都尊重立法院，但只有卓榮泰對立法院通過的事務完全不執行，共有六位行政院長任內總預算被退回過，基本上都透過朝野協商解決，「但你卻是兩手一攤，反正你就是選舉都選完了你奈我何？」讓卓不滿回應，傅崐萁這樣的言論連韓國瑜都無法接受。

