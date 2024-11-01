卓榮泰報告先行、藍營動向成謎　「總預算僵局」是否落幕5日才揭曉

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖、鄭佩玟／台北報導

總預算案卡關一個多月才見曙光，先邀行政部門列席報告，日前程序委員會上，在野黨也依協商結論，未再阻擋總預算案排入院會報告事項，今（1日）院會報告事項也宣讀相關文字，但未按往例提及是否「交付委員會審查」。在行政院長卓榮泰今日及下周二（5日）報告並備詢完後，院會才會審議是否將總預算案交付委員會審查，據了解，藍營已發出當天的甲動通知，但也有藍委私下透露還沒收到，總預算付委仍有懸念。

總預算朝野僵持不下，卓榮泰託立法院長韓國瑜居中協調後進行和解飯，當下雖未有結論，但各方都有共識盡速化解困局，韓國瑜也承諾召集黨團協商，經歷了三次會議，藍綠白終於達成共識，將於11月1日及11月5日邀請行政院長卓榮泰率各部會相關官員列席報告。

然而，按照往例，預算會期編列預算，審查期程協商完後，各黨也會同意行政院長詢答完成後交付審查，不會提復議，但這次結論未將此段文字列入。綠營憂心，總預算案「只前進半步」，藍白預留伏筆，到時恐又出招。

卓榮泰今（1日）赴立法院提出「114年度中央政府總預算案」報告，但由於總預算報告、付委「切割處理」狀況前所未見，立院報告事項宣讀議程內容也備受關注。

總預算案列為今院會報告事項第129案，稍早院會宣讀，行政院函請審議「114年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表-營業及非营業部分）」及「中央政府瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」案。本案經提本院第11屆第2會期第1次會議決定：退回程序委員會重新提出。爱於本次會議提出。

院會也宣讀程序委員會意見：依113年10月24日黨團協商結論，11月1日及5日邀請行政院院長、主計長、財政部部長、國家發展委員會主任委員及相關部會首長列席報告114年度施政計畫、「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。

總預算是否交付委員會審查，將於下周二（5日）卓榮泰備詢完畢後才有結果，而據了解，國民黨團已發出甲動通知、要求立委全數到場，屆時應無「放水」通過可能，然而，也有藍委私下透露還沒收到，總預算付委與否仍有懸念。