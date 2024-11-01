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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營2028派誰出戰？　黃健豪挺盧秀燕選總統：不當黨主席也不影響

▲盧秀燕到本命區為黃健豪站台，怒轟台中３大建設零補助「現任立委在睡覺？」。（圖／黃健豪競總提供）

▲台中市長盧秀燕、國民黨立委黃健豪。（圖／黃健豪競總提供）

記者郭運興／台北報導

國民黨黨主席將在明年進行改選，下屆「參選總統」呼聲最高的台中市長盧秀燕始終未表態，是否投入黨主席選舉。對此，國民黨立委黃健豪今（1日）表示，當面建議過盧秀燕不需要參選主席，他認為不當黨主席，也不影響盧秀燕參選總統，只要盧秀燕有意願，他自己當然也是全力支持 。

黃健豪接受節目《撞新聞》專訪，被問到盧秀燕明年選不選主席？他表示，當面建議過盧市長，不需要選主席。一來市政尚未結束，任期到2026年12月25日，二來黨務相對複雜，專心市政就好，不要蠟燭兩頭燒，所以才不建議盧秀燕選主席。但盧市長沒有正面回應，明年選不選還是未表態。

那盧秀燕選不選總統呢？黃健豪強調，自己身為「盧家軍」立委，他當然支持盧秀燕選總統，盧秀燕不當黨主席，也不影響參選總統，也相信黨中央、朱立倫主席，一定會全力支持最強的總統參選人，這部分不擔心。

黃建豪分析，盧秀燕不會這麼早回應，應該最後還是不會選黨主席。自己支持盧秀燕參選總統的原因，是因為盧在台中的市政成績有目共睹，且從政歷練久，施政風格並沒有強烈的意識型態，只要是好的政策都願意推行，也排除很多障礙。

黃健豪認為，國民黨作為最大在野黨，總統大選已經連輸3屆，下一任黨主席應該會認知到這個危機感，總統候選人前提當然是做民調有個共識，當有定案後，黨主席就該做排除障礙的工作，不該讓候選人自己去做，現在選舉的關鍵已經不是黨內權力鬥爭，而是針對中間選民、政策、國家願景，這才是總統候選人該把時間花在的地方，而不是黨內協調。

至於韓國瑜選不選總統？黃健豪說，韓國瑜要排除的障礙可能比盧秀燕還多，韓院長聲望高、評價好，建議專心擔任立法院長，一旦參選總統，可能失去中立的地位，院長職位可能必須暫停，增添變數。

提到「台中市2026誰來選」？黃健豪指出，自己看好江啟臣能夠當選台中市長，民進黨的可能人選為「何欣純」與交通部長「陳世凱」，近來立委蔡其昌專心棒球領域，看來參選意願不高。

黃健豪認為，國民黨要贏回2028，身為立法院最大黨，表現一定要能說服民眾，這是第一階段。真正影響選舉的是「中共因素」與「國族認同問題」，這是第二階段，總統候選人還是要把這個議題講清楚，而且要跟台灣民眾真的能接軌。

黃健豪透露，過去自己在黨中央提過，所謂「九二共識」民眾到底能不能聽懂、接受？跟現在賴清德這些人所說的「兩國互不隸屬」又有什麼不一樣，國民黨必須用現代語言來講清楚，政治上兩國與兩岸是不一樣的，但這件事在選民聽起來其實是一樣的，所以國民黨如何講得清楚，是一件比較複雜的事。

最後，黃健豪強調，至少在現階段，中共因素如果是關鍵的話，國民黨就該把兩岸互不隸屬這件事講清楚，不要再用九二共識混過去，總統候選人必須講清楚，未來國家發展立場是什麼，這才是真正符合台灣主流民意的聲音，般老百姓很難弄清楚「兩岸」還是「兩國」，重點在於國人普遍認知就是「互不隸屬」，藍營必須堅持這個底線，大選才有贏的可能。

▼資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

▲▼《鄉民大學問》訪問資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

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