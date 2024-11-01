綠委「三聲道」督促！總預算卡關「5299億難動支」　卓揆允諾再溝通

▲民進黨立委吳思瑤質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（1日）赴立法院提出「114年度中央政府總預算案」報告並備質詢，綠委吳思瑤質詢時表示，台灣面臨隱形民主政變，如五把利刃刺向心臟。吳也用「三聲道」客語、鄒族語、越南語表達各族群對總預算案的關心。卓揆則回應，憲法是國家根本大法，政府以此運作為人民所樂見。卓也強調，政院要更加努力，讓立委們了解總預算案的編列精神、未來執行結果，以及不執行的後果。

綠委吳思瑤質詢時指出，憲法跟預算無分顏色，無論藍綠白都要恪遵憲法，行政跟立法部門也要善盡憲法忠誠義務。卓榮泰今天終於可以報告總預算，但擋下總預算的藍委今天只有小貓兩三隻、白委更是八席都沒出門，若真心關心總預算怎麼沒到場參與？

吳思瑤表示，台灣政治環境險惡，戰場就在立法院，中國統戰至高要點，在在說要用台灣民主破壞台灣民主，這是隱形民主政變。就像五把利刃、刀刀見骨刺向民主心臟，第一、國會擴權法案；第二、財劃法、三大錢坑法案搶錢；第三、沒收民權、惡修選罷法；第四、摧毀憲法，搶修憲法訴訟法，癱瘓憲法法庭；第五、習近平想方設法下令摧毀賴政府，也就是杯葛總預算。她問卓揆，有什麼妙方因應？

卓榮泰回應，台灣是民主深化國家，民主可以經由人民力量改變，若用其他非法行為國人無法接受。憲法是國家根本大法、法律也是國人遵守依據，在這樣的理念下政府運作會順暢、兩院關係會平衡，這也是人民所樂見，對外伸展國家主權、對內推動福國利民法案。

吳思瑤表達認同，並用客語、鄒族語、越南語三種語言，說明這些族群向她反映，希望總預算能盡快審查並通過的心聲。客委會主委古秀妃也背書吳思瑤的發音準確。

對此，卓榮泰強調，政院要更加努力，讓立委們了解總預算案的編列精神、未來執行結果，以及不執行的效果。

吳思瑤說，總預算若不審查及不通過，新興計畫、預算增加數無法執⾏，約新台幣5299億元也無法動支，其中包括新興及新增計畫2528億元、延續性項⽬增列2067億元、前瞻5期特別預算703億元，並強調國民黨提的大法官過去做出的憲判，也曾要求立委不能為預算增加支出，因為會破壞財政紀律。