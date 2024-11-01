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職業訓練及人才培育受肯定　大台南總工會榮獲TTQS金牌

▲積極進行職業訓練及人才培育受肯定，大台南總工會榮獲TTQS金牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲積極進行職業訓練及人才培育受肯定，大台南總工會榮獲TTQS金牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大台南總工會於近日在「人才發展品質管理系統」TTQS評核中，榮獲金牌獎項，這是對總工會在職業訓練及人才培育方面努力的充分肯定。

TTQS旨在促進職業訓練機構的專業發展，提升教育訓練品質。大台南總工會透過一系列創新教學方法和專業課程設計，致力於提高勞工技能，滿足產業需求，並提升整體競爭力。

▲積極進行職業訓練及人才培育受肯定，大台南總工會榮獲TTQS金牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大台南總工會鄭山林理事長表示：「這個獎項不僅是對我們過去努力的肯定，更是對未來的鞭策。我們將繼續推動多元化的職業訓練計畫，協助勞工朋友提升自我價值，為社會和經濟發展貢獻力量。」總工會也將在未來持續增強與產業界的合作，開展更多實用的技能培訓，以應對不斷變化的市場需求，助力勞工在職場中穩健成長。

鄭山林理事長說，大台南總工會的努力與成就再次彰顯了在台灣職業訓練領域的重要性，期待未來能夠吸引更多的關注與支持，共同打造更美好的勞動環境。大台南總工會在「人才發展品質管理系統」(TTQS) 評鑑中，連續12年榮獲金牌殊榮！這一成就不僅展現在人才培訓方面的持續努力，也彰顯對提升職業技能和促進勞工福祉的承諾。大台南總工會秉持著人才公益化理念，每年辦理職業訓練成果展及義賣，義賣所得捐給「做工行善團」做為材料費，幫助弱勢房屋修繕。

▲積極進行職業訓練及人才培育受肯定，大台南總工會榮獲TTQS金牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鄭山林理事長表示，在過去的12年中，大台南總工會致力於提升勞工朋友的職業能力與競爭力，透過一系列專業的培訓課程和實務演練，幫助勞工朋友在快速變化的勞動市場中立於不敗之地。培訓計畫涵蓋了各行各業，並依據市場需求不斷調整，確保勞工朋友能夠獲得最新的知識與技能。這一成就是大家共同努力的結果，我們將繼續秉持著對職業教育的重視，不斷追求卓越，為每一位勞工朋友打造更美好的未來。

大台南總工會人才培育「金」招牌，以培育更多斜槓工會/斜槓職人光耀台南為目標，近期在職勞工訓練，陸續開放報名，課程相當多元豐富，可至「台灣就業通」查詢最新課程。亦能加入大台南總工會LINE@，獲得第一手消息。鼓勵勞工朋友踴躍報名，投資自己、創造價值！相關課程資訊可洽大台南總工會06-6322176。

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