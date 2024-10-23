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怕電巴高壓電不敢修「維修培訓10月起上路」　1170人可免費受訓

▲▼電動大客車維修人才培訓。（圖／記者李姿慧攝）

▲電動大客車維修人才培訓10月啟動。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

目前全台有1925台電動大客車，維修技術未下放，導致有車輛故障待修可能長達1周，加上政府推動2030年客運全面電動化、2050年淨零碳排，公路局啟動「電動大客車保養及維修人力培訓計畫」，預計119年前培訓1170名電巴維修人才。有學員坦言，第一次維修電巴很害怕高壓電，但做好安全防護就沒有問題。

根據統計，全台有1925台電動大客車，其中國產化的電動大客車則有1876台，目前還有56台打造中，樂觀的話，今年底可望有1932輛電動大客車，明年預計將有2080台電動大客車可掛牌，預計明年底前國產化電巴可達4012輛，目標2030年電動大客車數量將達到1萬1700輛。

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因應電動大客車攀升的維修需求，公路局公路人員訓練所啟動「電動大客車保養及維修人力培訓計畫」，投入1.1億元經費，全台首創實車維修訓練，不採模擬方式，協助市區客運業者培育後勤維修人力，提升車輛妥善率及後勤維修保養體系。

公路人員訓練所今年已先於中部訓練中心建置實習場域、車輛及設備，包含實習用電動大客車、充電樁、三電示教台、絕緣工具及絕緣裝備等，試辦電動大客車保養及維修人力訓練，今年10月、11月試辦3期訓練課程，每期5天，共35小時，首波3期將有15家客運業者派出60名維修技工受訓。

▲▼電動大客車維修培訓。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼電動大客車維修須穿著絕緣裝備。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼電動大客車維修培訓。（圖／記者李姿慧攝）

此外，位新北市中和區的公路人員訓練所及位高雄的南部訓練中心將於114年建置完成訓練場地，自114年至119年正式開辦，將再辦理62期訓練，預計將完成1170人培訓，訓練相關課程不收費。

公路人員訓練所中部訓練中心主任講師葉昶亨表示，目前電動大客車故障大多將由原廠維修，客運業者維修人員因不熟悉，憂心被高壓電電擊，因此大多僅能換水、皮帶等簡易保養，不敢碰與高壓電相關的設備，導致若有電巴故障可能會遇上待修或是等零件情況，譬如原廠在72小時內出現檢修，但人到了不見得可以馬上維修，還要等待零件，曾有電巴檢修後，將故障電池拆除放一旁等新零件，結果又花上3天。

葉昶亨表示，未來透過電動大客車保養和維修人力培訓擴大，並下放技術，國產電巴若遇上故障就可馬上檢修，且因不用等國外零件，可能隔天就可完成維修。

▲▼電動大客車維修人才培訓。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼電動大客車維修人才培訓。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼電動大客車維修人才培訓。（圖／記者李姿慧攝）

電動大客車培訓課程包含電動大客車基本檢診斷、三電系統檢查與維護、高壓電危害、急救及車輛高壓保護措施及常見車輛故障處理機制等，並導入電池系統檢測示教台、整車故障檢測示教台及研發「電動大客車保養維修技術VR教學系統」以VR虛擬實境體驗作業感電危害情境，培訓課程結束後得參加筆試和術科考驗，須達70分以上才可取得證書，若未取得則可補考。

參加培訓的學員蔣先生今年已58歲，從事大車維修工作長達40年，也曾接觸電動巴士維修2年，蔣先生表示，電巴設備比較先進，但構造比柴油大客車簡單，電巴維修比較專業但也比較好維修，但要配備專業知識，且佩帶絕緣手套和防備就沒問題，但因電動車一直進化，因此仍來參加培訓學習新的技術。

▲▼電動大客車培訓學員蔣先生。（圖／記者李姿慧攝）

▲電動大客車培訓學員蔣先生。（圖／記者李姿慧攝）

蔣先生坦言，維修電動大客車要克服心理障礙，油車沒有高壓電問題，電動大客車有高壓電問題，要突破心理障礙才有辦法修電巴，他第一次維修時也很害怕觸電，因為一觸電可能人就沒了，但只要安全性做好，就沒有安全疑慮，維修比油車更簡單，且時間會少一半以上，整體少了很多步驟。

目前大車維修新人起薪約3.5萬元，資深維修技工則約5萬到6萬元，不過大車維修業也出現嚴重缺工情況，蔣先生表示，現在各行各業都非常缺工，不管大車或小車保養廠都非常缺人，主要是少子化，也出現年齡斷層，年輕人可能因為待遇問題，以及維修大車較粗重和髒，進入該行業意願低，不少人都去跑外送。

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