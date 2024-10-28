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崑山科大赴菲辦理國際產業人才教育專班教育展　吸引國際生赴台深造

▲崑山科技大學在馬尼拉EARIST大學舉辦「2024國際產業人才教育專班菲律賓教育展」，匯聚多所台灣夥伴學校，深入校園直接面對菲國師生，展現台灣高等教育的多元魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學在馬尼拉EARIST大學舉辦「2024國際產業人才教育專班菲律賓教育展」，匯聚多所台灣夥伴學校，深入校園直接面對菲國師生，展現台灣高等教育的多元魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部為吸引更多優秀的國際學生來台就學，去年起推動「促進國際生來台暨留台計畫」，擔任此新型專班計畫的菲律賓海外基地總召學校崑山科技大學，在馬尼拉EARIST大學舉辦「2024國際產業人才教育專班菲律賓教育展」，匯聚多所台灣夥伴學校，深入校園直接面對菲國師生，展現台灣高等教育的多元魅力。

▲崑山科技大學在馬尼拉EARIST大學舉辦「2024國際產業人才教育專班菲律賓教育展」，匯聚多所台灣夥伴學校，深入校園直接面對菲國師生，展現台灣高等教育的多元魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次教育展為菲律賓學生提供了深入了解台灣高等教育的機會，參展學校除了崑山科大，還有副召學校正修科大、明新科大，另還有夥伴學校台鋼科大、義守大學等校，共同展示了多元課程及職業發展機會，為有意赴台就讀的學生提供全面的資訊與支援。活動受到菲律賓政府和教育機構的高度重視，菲律賓眾議員Dave Almarinez出席致詞時表示，台灣的國際產業人才教育專班不僅提供高品質的教育課程，還設有豐富的獎學金和免費的華語課程，這些資源將幫助許多優秀但經濟條件有限的菲律賓學生。Almarinez議員也指出，學生畢業後能在台灣持續工作和發展，是一個難得的機會，為台菲雙方的產業與教育合作創造了更多可能性。

▲崑山科技大學在馬尼拉EARIST大學舉辦「2024國際產業人才教育專班菲律賓教育展」，匯聚多所台灣夥伴學校，深入校園直接面對菲國師生，展現台灣高等教育的多元魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大李天祥校長談到，此計畫受到菲國教育主管單位的支持，促成今年4月的首次新型專班教育展，吸引近3000位菲律賓師生參與，並於今年9月迎來第一批菲律賓學生來台就讀新型專班。此次，校方再度舉辦教育展，首場於馬尼拉的EARIST大學進行，10月26日接續前往於怡朗的Iloilo Science & Technology University，28日則在巴丹的Bataan Peninsula State University舉辦，期盼讓更多菲律賓學生了解新型專班，促進台菲間國際人才交流，進一步提升台灣在國際教育領域的影響力，為台菲雙邊教育合作奠定良好基礎。

總計畫協同主持人沈金鐘教授致詞指出，本次教育展旨在推廣台灣的國際產業人才專班計畫，藉此與菲律賓學界和台灣企業攜手培育優秀人才。台灣政府自去年推動新型專班計畫，首批學生已於今年入學，透過此次教育展，結合學校資源與產業力量，將進一步吸引更多菲律賓學生來台深造。

▲崑山科技大學在馬尼拉EARIST大學舉辦「2024國際產業人才教育專班菲律賓教育展」，匯聚多所台灣夥伴學校，深入校園直接面對菲國師生，展現台灣高等教育的多元魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育部次長葉丙成在視訊致詞時表示，新型專班是一項由台灣政府與企業共同支持的獎學金計畫，旨在招募對STEM 金融及半導體等領域有興趣的國際學生來台就讀。課程由學校與企業協力設計，以確保所學技能符合現今產業需求，畢業後學生將獲得學位並有機會由合作企業聘用，成為行業的專業人才。

為配合政府設置國際人才循環基地的策略，教育部積極推動新型專班，於菲律賓指定崑山科技大學為基地總召學校，正修科技大學與明新科技大學為副召學校。這些基地將提供有意來台學生免費的華語先修課程，包括實體及線上課程，並提供完整的來台就學資訊。

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