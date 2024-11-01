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康芮帶來豐沛進水！蓄水量達99.59％　曾文水庫連2天調節性放水

▲颱風康芮來襲豐沛雨量，帶來大量進水，全台最大水庫曾文水庫31日上午11時起及1日凌晨1時起，連2日進行調節性放水。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲颱風康芮來襲豐沛雨量，帶來大量進水，全台最大水庫曾文水庫31日上午11時起及1日凌晨1時起，連2日進行調節性放水。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

颱風康芮來襲豐沛雨量，帶來大量進水，全台最大水庫曾文水庫昨（31日）上午11時起及今天凌晨1時起，連2日進行調節性放水，1日凌晨1時起以750.00立方公尺/秒左右放水，目前曾文水庫水位229.89公尺，蓄水量99.59％，50267萬噸。

水利署南區水資源分署水情資訊顯示，10月31日至上午8時，曾文水庫有效蓄水量5億192萬公噸，蓄水率99.44％。烏山頭水庫，有效蓄水量5563萬公噸，蓄水率70.89％。曾文、烏山頭2水庫蓄水總量逾5億5千多萬公噸。31日上午進行第1次調節性放水，並引水到烏山頭水庫貯存，便於利用並預留滯洪空間。

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▲颱風康芮來襲豐沛雨量，帶來大量進水，全台最大水庫曾文水庫31日上午11時起及1日凌晨1時起，連2日進行調節性放水。（圖／記者林東良翻攝，下同）

因曾文水庫集水區持續性降雨，11月1日上午曾文水庫水位上升至229.89公尺，蓄水量99.59％，50267萬噸，比31日調節性放水又增加75萬噸進水，所以其於安全性考量，曾文水庫於1日凌晨1時許起，以750.00立方公尺/秒左右調節性放水。南水分署提醒民眾，將視集水區降雨情況，曾文水庫會調整放水量，曾文溪沿岸居民應小心防範。

據了解，曾文水庫滿水位值230公尺、蓄水量50475萬噸，往年正常滿水位自5月上旬至8月下旬為標高228公尺，9月上旬至9月下旬為標高229公尺，10月上旬至次年4月下旬為標高230公尺。曾文水庫這次調節性放水，是2024年以來，第2次因颱風帶來豐沛水量調節性放水。

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