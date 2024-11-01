全台30處公路受災或封閉　搶通時程出爐

▲蘇花路廊和仁~崇德路段預定2日中午12時搶通。（圖／東區養護工程分局提供）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱重創公路，公路局最新統計，目前有22處公路受災阻斷，包括台9線蘇花匯德隧道北口坍方12,000立方，雙線阻斷，預計明中搶通；台20線南橫公路明霸克露橋鋼便橋沖毀72公尺及河床便道沖毀1公里，搶通時間待評估。此外，另有5處省公路預警性封閉、3路段受災管制通行，總計共30處路段受災或封路。

公路局表示，考量今日多數縣市恢復上班上課，為維道路路況可供通行並避免造成用路人困擾，養管人力皆已派出巡查及搶修，惟囿於天候及視線因素，仍有災阻尚待排除，呼籲民眾避開災害路段。

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公路局表示，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

預警性封閉路段5處:

1.台中市和平區台7甲線45K至52K (思源至武陵路段)於10月30日22時實施預警性封閉，後續視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。

2.南投縣仁愛鄉台8線85K至110K(梨山至大禹嶺路段)於31日8時實施預警性封閉，後續視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。

3.花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500(關原至閣口路段)於30日18時30分實施預警性封閉，後續視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。

4.花蓮縣光復鄉台11甲線4K至16K(光復至豐濱路段)於30日19時實施預警性封閉，後續視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。

5.高雄市桃源區台20臨105線0K至37K(梅山口至埡口路段)於30日22時實施預警性封閉，後續視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。

▲高雄六龜區台27線大智山路段發生土石流。（圖／公路局提供）

道路災阻路段22處：

1.嘉義縣中埔鄉台3線298K(沄水路段)路樹倒塌雙向阻斷，視災情確認後再預估搶通時間。

2.宜蘭縣大同鄉台7線86K+400(棲蘭路段)坍方阻斷，預定今（1）日下午17時搶通。

3.宜蘭縣大同鄉台7線90K+500(英士路段)坍方阻斷，預定今（1）日下午17時搶通。

4.宜蘭縣大同鄉台7甲線6K+400(獨立山路段)坍方落石，預定今(1)日中午12時搶通。

5.宜蘭縣大同鄉台7甲線36K+700(米摩登路段)坍方阻斷，預定今(1)日中午12時搶通。

6.台中市和平區台8線雙向77K(靈甫橋)，泥流阻斷，雙向無法通行，視災情確認後再預估搶通時間。

7.南投縣仁愛鄉台8線96K(碧綠溪路段)上邊坡坍方阻斷，位於預警性封閉路段內，視災情確認後再預估搶通時間。

8.南投縣仁愛鄉台8線雙向99K及101K(榮興路段)樹倒塌雙向阻斷，位於預警性封閉路段內，視災情確認後再預估搶通時間。

9.花蓮縣秀林鄉台8線167K+700(天祥隧道西口)坍方阻斷，位於預警性封閉路段內，視災情確認後再預估搶通時間。

10.花蓮縣秀林鄉台8線175K+500至176K+740(靳珩至燕子口路段)坍方阻斷，位於預警性封閉路段內，視災情確認後再預估搶通時間。

11.花蓮縣秀林鄉台9線161K+300(匯德隧道北口)坍方阻斷:坍土方約12,000立方，預估明（2）日12時搶通。

12.花蓮縣秀林鄉台14甲線34K+600（克難關路段）及36K（小風口路段)二處路側大樹倒伏無法通行。

13.南投縣水里鄉台16線22K及25K(人倫民和路段)路面淹水雙向阻斷，預定今(1)日中午12時搶通。

14.高雄市桃源區台20線93K至98K+700 (勤和至復興路段)(台20臨93線0K~5K)，台20線南橫公路明霸克露橋鋼便橋沖毀72公尺及河床便道沖毀1公里，視災情確認後再預估搶通時間。

15.高雄市桃源區台20線99K+100(復興路段)因荖濃溪溪水持續沖刷，導致部分路段路基掏空，路面下陷道路阻斷，預計1日14時搶通。

16.台東縣海端鄉台20線149K至199K(向陽至初來路段)共計12處災情造成道路阻斷，預計1日16時搶通。

17.花蓮縣玉里鎮台23線12K+700(望通嶺路段)坍方阻斷坍方阻斷，預定今（1）日下午17時搶通。

18.台東縣東河鄉台23線16K+568~25K+100(北源路段)21K處土石泥流封閉雙向道路，預計1日17時搶通。

19.高雄市六龜區台27線17K+000~17K+500(大智山路段)土石流淹沒道路，雙向無法通行，預計1日17時搶通。

20.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K (那瑪夏至五里埔) 共計13處災情造成道路阻斷，預計6日17時搶通。

21.花蓮縣玉里鎮台30線9K+500( 客城路段)及台30線10K( 客城路段)坍方阻斷，預定今（1）日下午17時搶通。

22.台東縣長濱鄉台30線29K+500 (玉長公路東洞口)邊坡坍方，雙向道路阻斷，預計今(1)日17時搶通。

▲高雄六龜區台27線大智山路段發生土石流。（圖／公路局提供）

道路災情路段3處：

1.台東縣達仁鄉台9戊線北上8K+400 (九華禪寺路段)邊坡落石現場雙向各為1車道，占用東向車道，西向車道單線雙向通行，預定今（1）日13時排除。

2.台東縣長濱鄉台11線89K(長濱路段)樹木傾倒，目前占用北上車道，南下車道單線雙向管制通行，預計1日17時排除。

3.屏東縣霧台鄉台24線35K+300(霧台路段)邊坡落石現場雙向各為1車道，占用東向車道，西向車道單線雙向通行，預定今（1）日12時排除。