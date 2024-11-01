快訊／新北刺青猴抓到了！隨機踹倒機車　警上門秒孬雙手合十　

記者戴上容／新北報導

強颱康芮襲台，各地警消疲於奔命搶救災情，然而，一群刺青年輕人竟趁颱風夜出動，坐著廂型車大肆在路邊隨機踹倒機車，甚至在社交媒體上傳影片嘲笑；新莊警方主動展開調查，立即鎖定20歲吳嫌犯案，連夜找到他通知說明，他一見到警方上門，立刻雙手合十求饒，警方訊後依毀損罪嫌，將他移送新北地檢署偵辦。

▲▼ 刺青猴在颱風天隨機踹機車，見警上門態度立刻雙手合十說不好意思 。（圖／記者戴上容翻攝）

一名男子在Instagram限時動態上傳多段影片，畫面中可見，一群刺青年輕人搭車出發，抵達某停車場後毫不猶豫地隨機挑選機車下手。

影片中，一名刺青男子將一輛停車格內的機車踹倒，隨後大笑返回車上，並嚷道：「颱風天踹幾台很正常吧！」惡行至此卻未結束，男子隨即又上傳影片，當中他點燃香菸，隨意又狠踹另一輛機車，導致該機車倒下後壓倒旁邊的機車，攝影者更大笑道：「我他X笑死！颱風天就是本人出沒啊！」

▲▼新北刺青猴群出動！路上「隨機踹倒機車」狂笑：颱風天倒幾台正常吧。（圖／翻攝IG）

影片一出，引爆網路譁然，新莊警分局中港派出所立即網巡展開調查，鎖定新莊區公園路120號對面機車停車格及中環路三段與榮華路二段口的空地，確定犯嫌身份為20歲的吳姓男子，並於11月1日凌晨0時在新莊區民安西路150巷一帶將吳男帶回偵辦。吳男見到警察上門，立刻雙手合十求饒，和原本影片中態度大相逕庭。

警方調查，吳嫌於10月31日晚間，先後在新莊2處，隨意踹倒2輛重機車，還波及旁邊共4輛機車並造成損壞。警方已通知車主製作筆錄，其中一名車主不願追究。訊後，吳男已依毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。新北警方呼籲民眾，若目睹類似情況，應立即報警，不容此等行徑再度發生。