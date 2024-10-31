中火增4燃氣機組「未提排污減碳方案」　盧秀燕：環境部嚴重失職

記者鄧木卿／台中報導

環境部昨（30）日審查通過中火燃氣機組環評，增加4部燃氣火力發電機組，卻未提出如何排污減碳的任何方案，也就是說，只有增加污染，沒有減少污染，對此，台中市長盧秀燕痛批環境部就是要中部地區民眾「用肺發電」，令人完全無法接受，「環境部嚴重失職，淪為污染的護航者、打手，比升格前的環保署還不如，應該降格，非常非常失望」！

▲▼中火新增4部燃氣機組竟沒有排污期程，盧秀燕怒批，環境部嚴重失職。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

盧秀燕指出，全世界都知道，火力發電包括燃氣、燃煤都是重大污染，我們可以體諒國家經濟發展用電量的需求，但是同時也必須去污、除污，才能保護台中市民的健康及環境。

然而，環境部昨天環評審查結果，同意台電增加4部燃氣火力發電機組，造成空污大量增加，卻沒有隻字片語要求污染如何遞減、減少或防止，盧秀燕強烈表達「增氣減煤、建一至少要拆一」的立場，對於環評審查的結論，她非常失望。

盧市長遺憾指出，環境部從環保署升格，更應該加嚴保護環境、保護人民的健康，但是升格之後反而倒退、縱容、放水，成為污染的護航者、保護者，只有增加污染，沒有減少污染，讓人民非常失望，比升格前的環保署還不如，沒有資格升格，應該降格！

代表盧市長北上開會的環保局長陳宏益說，審查會議歷經4個小時，直至晚上7時半才出爐，結果竟是只有增氣、沒有減煤，中火減污、空品改善，恐將遙遙無期。

▲台中市環保局長陳宏益。

陳宏益表示，新增4部機組發電量相當於目前正在使用的10部機組，但會議結論竟然沒有要求中火要具體承諾污染減量，如同空白支票，此例一開，以後所有開發案都要求先通過，日後再提如何減碳，這是史無前例的事，嚴重罔顧中部民眾的健康權益，令人相當遺憾。