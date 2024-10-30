等到10點才知是否放颱風假　台中人湧盧秀燕臉書哀號「太晚了」

▲盧秀燕今天上午表示，約莫等到晚間10點鐘宣布明天是否停班課，消息傳出，網友湧入她的臉書抱怨。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

今年第21號颱風「康芮」逼近，包括北北基桃等縣市都宣布將在晚間8點公布是否放颱風假，唯獨台中市宣布，約莫晚上約10點鐘才宣布，消息一出，網友湧入盧秀燕臉書，哀號時間太晚，「不放也沒關係，為何延到10點？！」

康芮颱風來勢洶洶，盧秀燕今天上午在公開行程時提到，昨日在中央防颱應變會議當中，行政院長卓榮泰為求判斷更準確，特別說希望是9點再提供一次風雨數據，所以一般來說各縣市政府最快可於晚上8點左右決定是否停班停課，現在若是再提供一次數據，公布的時間有可能會再延後，大約是10點鐘左右宣布。

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▲網友哀號，晚間10點宣布太晚。（圖／翻攝盧秀燕臉書）



但網友們湧入盧秀燕臉書抱怨，「22點宣佈太晚了啦」、「不放也沒關係呀！幹嘛延到10點！」、「只營業到9點，員工就下班了，10點才宣布怎知道到底是否要備料，還是把食材冷凍保存？」

▲市議員黃守達也直言晚間10點才宣布明天是否放假太晚。（圖／記者游瓊華翻攝）



市議員黃守達也質疑，今晚10點前宣布明天是否放假，是否太晚？民眾是否應變不及？也提到，北北基桃已預計在今晚8點統一宣布，難道是台北市掌握氣象資訊的能力比台中先進嗎？