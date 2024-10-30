中火擬增4部燃氣機組！　江啟臣：別再讓台中人用肺發電

▲立法院副院長江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

針對台中電廠預計在第二期新建4部燃氣機組，立法院副院長江啟臣指出，「增氣，必須減煤，別再讓台中人用肺發電」，台中人不是次等公民，健康不容妥協，不該讓中部居民用肺發電，犧牲健康。請政府重視中部地區國人同胞的健康權，增氣就請減煤。

江啟臣說明，一直以來，他就主張，若經濟部要在台中增設燃氣機組，務必拆除燃煤機組，加速減煤，落實脫煤，儘快達成淨零碳排目標。增氣就必須減煤，這是台中市民的心聲，也是政府應面對處理的問題。台中人不是次等公民，健康不容妥協，不該讓中部居民用肺發電，犧牲健康。

江啟臣續指，2021年中火欲建置2座燃氣機組，當時前經濟部長王美花同意只要第1部燃氣機組在2025年上來，就會在隔年2026年拆除2部號燃煤機組，如今台電又要增設4座燃氣機組，為什麼不能同意汰除老舊燃煤機組，蔡政府做得到，他相信賴政府也能做得到。

日本、德國、美國的燃煤發電占比分別是29%、25%、16%，江啟臣說明，他們仍積極推動關閉燃煤電廠的計劃，英國更已在今年10月初關閉所有燃煤電廠，關閉燃煤電廠是國際趨勢。根據去年COP28「《聯合國氣候變化綱要公約》締約方會議」的決議中，就清楚要求全球加速關閉無裝設減排設備的燃煤電廠；今年七大工業國（G7）氣候、能源和環境部長會議，也同意在2030至35年前逐步淘汰火力發電，先進國家均加速汰除燃煤發電，顯見其對環境永續目標的重視。

對照台灣燃煤發電占比仍高達86%，江啟臣說，政府雖持續增氣、卻不減煤，不願汰除要「轉為備用」除了不符世界潮流，更讓民眾質疑是否在為未來的缺電買保險。中部居民不是次等公民，用肺發電不該留給中部居民承受，政府更不該犧牲人民健康來達成施政目標。

江啟臣說，今日下午環境部將針對「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環境影響說明書」召開環評審查會議，將在台中龍井規劃設置4 部燃氣複循環機組，增建4 座地上型儲槽，若加上興建中的2座燃氣機組與舊有的燃煤機組，中火將成為全球最大的火力發電廠，他要再次公開呼籲，請政府重視中部地區國人同胞的健康權，增氣就請減煤。