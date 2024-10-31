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搖擺州北卡選情緊繃　川普支持者：不接受賀錦麗贏

▲▼ 川普支持者。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓊恩強調，美國犯罪及邊境問題嚴重，政府什麼都沒做，「我們非常需要川普」。圖為川普支持者。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者鍾佑貞夏洛特市30日專電

美國大選倒數，共和黨在搖擺州北卡有守成壓力，多處防守力阻民主黨「翻藍」。如今北卡選情膠著，對川普鐵桿支持者來說，搖擺州失守很難吞。當地退休公務員瓊恩說，如果賀錦麗勝選，「我不會接受」。

北卡羅來納州人口最多城市夏洛特市（Charlotte）屬麥克倫堡郡（Mecklenburg），自從2000年投票支持共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）後，一路改挺民主黨。

今天共和黨名嘴，印裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）上這個「藍郡」踢館，吸引約200人。

頭戴繡有金字「川普隊隊長」（Trump Force Captain）棒球帽的瓊恩（Joan），是排隊進場的川粉之一。她傍晚接受中央社採訪時強調，美國犯罪及邊境問題嚴重，政府兩手一攤，什麼都沒做，「我們非常需要川普」。

川普就像是所有社會問題的解方，瓊恩完全無法想像川普敗選的場景。她說，賀錦麗如果勝選，對美國來說是悲哀的一天，她拒絕接受。

「我不相信民眾會支持她、真的投票給她。我剛剛和女兒一起看一段短影音，內容是民眾在（密西根州）卡拉馬朱（Kalamazoo）造勢活動上狂噓她，沒半個人為她喝彩」。

▲▼ 川普支持者。（圖／達志影像／美聯社）

▲過去11次總統大選中，共和黨10度拿下北卡，民主黨只有前總統歐巴馬2008年成功將北卡轉藍。（示意圖／達志影像／美聯社）

瓊恩也提出今年選舉舞弊的可能性，強調自己2020年大選期間在密西根負責計票事務，「目睹選舉最混亂的情況」，她還必須介入抽換人員，「當時選票箱及所有一切都亂七八糟」。

同樣提到密西根爭議的還有排在瓊恩前，等待拿取免費川普T恤的46歲小老闆傑森（Jason）。

「我看過影片，他們（選務人員）把硬紙板貼在窗戶上（拒外界檢視），然後站起來鼓掌。有些人還戴著拜登的面具在計票。這種事情你可能會在第三世界國家聽說，但不該在美國發生」。

對於川普可能輸了又不認，反而再次掀起暴亂，重演國會大廈血腥暴力事件的說法，傑森反指這是民主黨論述，「說別人就是說自己」；共和黨人在川普治下可不曾有暴力事件。

「指責你的對手在做你正在做的事情，以製造混亂。這就是民主黨人一直在做的事情，到現在還是這樣」。

瓊恩與傑森口中的密西根「亂象」要回到4年前的11月5日，當時美國總統大選計票持續進行，時任民主黨候選人的拜登領先在任總統川普，選舉人票已接近270張當選門檻。

密西根州已完成97%計票，拜登以49.8%比48.6%領先。川普陣營提起訴訟，以過程嚴重不透明為由要求中止採計郵寄選票，遭法官駁回。

大選倒數6天，名嘴拉馬斯瓦米不是唯一在北卡造勢的共和黨人馬，主帥川普上午來到北卡東部城市洛磯山（Rocky Mount）衝刺，賀錦麗一大早去另一重要城市羅里（Raleigh ），副手華茲（Tim Walz）一天內連跑北卡至少3個地點，等於兩陣營的正副手幾乎到齊，足見北卡份量。

過去11次總統大選中，共和黨10度拿下北卡，民主黨只有前總統歐巴馬（Barack Obama）2008年成功將北卡轉藍。2020年，拜登贏得全國普選票，北卡仍以1個百分點的差距挺川。

不過，拿過去6次北卡選舉結果與全國比較，快速發展、種族多元化的北卡正逐漸朝對民主黨有利的方向偏移。

美國廣播公司新聞網（ABC News）分析，2000年大選時，北卡比全美「紅」（共和黨代表色）了13個百分點；到了2008年，差距縮小至7個百分點；而2020年時，只比全國「紅」了6個百分點。

如果這種趨勢持續，美國廣播公司新聞網指出，民主黨再次把北卡「翻藍」的機率不低，11月5日可能就是翻轉之日。

今年北卡民調極為膠著。截至9月19日，美國民調整合網站538網站（Fivethirtyeight.com）顯示的北卡民調平均顯示為川賀平手，使北卡為全美選情最緊繃的州之一。

如果民調可信，這代表北卡明顯左傾。不過，美國已有民調翻車的血淚過往，北卡或全國民調都可能偏離預期。

北卡成為兩方人馬搶攻的州主要歸因於人口因素，其中一項是北卡擁有大量非裔選民，占全州21%，而全美非裔只占12%。

整體而言，非裔選民傾向支持民主黨，在北卡更甚。根據2020年出口民調，全國有87%非裔選民挺拜登，北卡則高達92%。

2024年民調顯示，北卡非裔選民仍比全國非裔選民平均更支持民主黨約5個百分點。8月19日以來的交叉民調可見，北卡83%的非裔選民支持賀錦麗，而全國非裔選民有78%挺賀錦麗。

但共和黨在北卡仍有一項關鍵優勢，也就是當地眾多鄉村人口。

根據2020年出口民調，27%的北卡選民居住於鄉村地區，比其他6個主要搖擺州都高。鄉村選民自2008年歐巴馬勝選以來，已明顯轉紅。在北卡南部地帶，鄉村選民普遍更保守，對信仰虔誠，共和黨立場更對他們的胃。（編輯：韋樞）

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