賓州成「川賀必爭之地」！12屆大選命中10次　140萬中間選民是關鍵

▲ 賓州是美選重要搖擺州 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國賓州在7個關鍵搖擺州中擁有最多張選舉人票，且過去12屆總統選舉選出的候選人有10次最終入主白宮，成為兩黨必爭之地。目前民調顯示共和黨川普和民主黨賀錦麗勢均力敵，當地選民也深知自己責任重大，每張選票都可能決定選舉成敗。

BBC報導，擁有19張選舉人票的賓州往往競爭激烈，今年大選中也是最關鍵搖擺州，過去12屆有10屆投票結果與大選結果吻合，2016年由川普拿下，4年後拜登在此險勝，而目前民調顯示川普與賀錦麗不相上下。

拉法葉學院（Lafayette College）21歲大學生切爾諾朱科夫（Dimitri Chernozhukov）選擇在賓州就學就是為了在此投票，「我的選票在這裡很重要」，「我登記在賓州投票時仔細檢查所有表格都有填對，因為這次投票很重要」。

78歲民主黨支持者多諾萬（Bill Donovan）預計投給賀錦麗，還自願加入非營利選民登記組織擔任志工，希望提高賓州民主黨人投票率，為此走遍匹茲堡一所所大學，在咖啡廳和人行道上接觸大學生，鼓勵他們登記投票。

▲ 賓州成為兩黨必爭之地，川賀支持者努力催票。（組圖／達志影像／美聯社）

賓州約有900萬名登記選民，投票率對選舉成敗至關重要。登記數據顯示兩黨支持者比例都將近50%，約有390萬名民主黨人及360萬名共和黨人。此外還有約140萬名中間或第三方選民，成為兩黨支持者積極拉票的對象。

賓州西部的伊利郡（Erie）和東部的北安普頓郡（Northampton）被視為重要指標，通常與全國投票結果一致。與北安普頓郡相鄰的利哈伊郡（Lehigh）民主黨領袖麥克法蘭（Lori McFarland）每天都在努力確保當地選民投給賀錦麗，也坦言很有壓力，因為競選團隊和全世界都在關注這3個郡。

自7月中旬以來，川賀和副手不僅到訪賓州逾50次，也砸重金投放廣告。賀錦麗陣營7月22日至10月8間在賓州投入1.591億美元廣告經費，川普團隊也花費1.202億美元。亞利加尼郡（Allegheny）川普支持者瓊斯（Andy Jones）表示，「這裡的人絕對幹勁十足，這是個重要的州。」