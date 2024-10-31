川普17歲孫女超狂！率隊獲高爾夫球冠軍　網誇：太優秀

▲凱伊代表佛州班傑明學校獲得高爾夫球地區冠軍。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

圖文／鏡週刊

美國前總統川普（Donald Trump）的17歲孫女凱伊（Kai Trump）今年7月在共和黨全代會上為爺爺站台爆紅，其高爾夫球健將的身份隨之曝光。近日凱伊與高球傳奇老虎伍茲之子查理伍茲（Charlie Woods）在校際比賽中大放異彩，雙雙為佛州的班傑明學校（The Benjamin School）贏得地區冠軍。查理與隊友拿下青少年組冠軍，凱伊則率領青少女組奪冠，她在IG分享拿獎盃的照片，讓網友們大讚太優秀。

凱伊目前是班傑明學校女子高球隊隊長，29日在有41.8萬粉絲的個人IG分享手捧盃照片，寫下：「地區冠軍」。網友紛紛恭喜她，讚她漂亮聰明又優秀，要她繼續加油。她的父親小唐納（Donald Trump Jr.）也在IG貼出女兒奪冠照，開心說：「為我不再那麼小的女孩感到驕傲！凱伊在高爾夫球隊區域賽中奪冠。」並邀請網友們追蹤女兒，「追蹤她吧，她真的很優秀，我一點都不偏心喔！」

▲凱伊與爺爺川普感情好，會一起切磋高爾夫球球技。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

事實上，凱伊今年7月在共和黨全代會上台發表演說，因外型甜美、優異的談吐一炮而紅，成為爺爺的「超級吸票機」。當時她在演說中表示，川普就像是普通的爺爺，會在爸媽不注意的時候，偷偷塞糖果和汽水給她。祖孫倆經常一起比拚高爾夫球，兩人在不同隊時，爺爺會試圖影響她，但她仍會提醒爺爺「我也是川普家的人喔」，引發全場爆笑與歡呼。更為爺爺在槍擊案中死裡逃生感到欣慰，強調爺爺會「讓美國再次偉大」，近3分鐘演說博得滿堂彩。

▲凱伊今年7月在共和黨全代會上演說，博得滿堂彩。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

▲凱伊（右）7月為爺爺川普（左二）站台，當時川普右耳仍包著槍傷的紗布。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

即便凱伊來自川普家族，但她已明確表示不會像爺爺一樣從政，她致力成為一名職業高爾夫球員，目前凱伊擁有0.2的差點，在賽場上的平均得分為75分，優異表現讓她獲得邁阿密大學青睞，完成高中學業後，她將加入邁阿密大學高爾夫球校隊。

今年8月凱伊宣布為邁阿密大學效力時，發文特別感謝爺爺，讓她從小在川普的高爾夫球俱樂部打球，她說：「感謝我的爺爺，讓我有機會獲得很棒的球場，以及巨大的支持。」也感謝整個家庭、教練、朋友、粉絲的支持。



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