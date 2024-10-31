馬斯克催票送獎金慘了！遭民主黨檢察官提告　緊急出席法庭聽證會

▲全球首富馬斯克在美國總統大選中支持川普。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）在美國總統大選中支持共和黨參選人川普，先前為了促使選民簽署「支持言論自由與攜槍權」請願書，在賓州等7個關鍵搖擺州推動抽獎活動，隨機發放100萬美元獎金，旋即遭到美國司法部警告，甚至遭到一名檢察官起訴，因此被法庭傳喚出席。

根據《天空新聞》，特斯拉與社群平台X的執行長馬斯克，於當地時間31日被要求出席一場緊急法庭聽證會，討論其向賓州等7個關鍵搖擺州的選民發放100萬美元（約新台幣3205萬元）獎金之事宜，賓州費城一名法官受理檢察官克拉斯納（Larry Krasner）針對馬斯克所提起的訴訟。

據悉，馬斯克成立「美國政治行動委員會」（America PAC），並於當地時間10月19日在賓州宣布推動抽獎活動，促使登記選民簽署「支持言論自由與擁槍權」請願書，每天從簽署請願書的登記選民中隨機抽選一人，發放100萬美元獎金，直到11月5日美國總統大選當天為止。

隨後，馬斯克更開放喬治亞州、內華達州、亞歷桑納州、密西根州、威斯康辛州、北卡羅來納州等其他6個關鍵搖擺州的登記選民參與，遭到美國司法部發函警告，最後遭到民主黨籍的費城地方檢察官克拉斯納提起訴訟，引發馬斯克粉絲在社群網路發文反彈。

報導指出，首名獲得100萬美元獎金的登記選民，為來自賓州一場競選活動中的德雷爾（John Dreher）。