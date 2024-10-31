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康芮「眼牆置換失敗」未達二次巔峰　蘭嶼平均風59.1m／s創紀錄

▲▼康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風暴風圈逐漸籠罩，本島除北北基桃外，全在暴風圈內，蘭嶼甚至測得平均風力每秒59.1公尺，創下紀錄，不過由於「眼牆置換」失敗、地形破壞，未達二次巔峰，強度略減弱，但預仍會以強颱強度登陸。氣象署表示，康芮颱風預計下午登陸花東地區，今晚出海，今天到明晨影響最劇烈，嚴防狂風暴雨巨浪。

康芮強颱今上午8時半強度略為減弱，近中心最大風速從每秒53公尺減為51公尺，七級風平均暴風半徑仍維持320公里，本島除北北基桃外，其他包括宜花東和新竹以南都在暴風圈內。

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氣象署預報員朱美霖表示，康芮預計今天中午到下午登陸花東陸地，往西北移動，速度略減慢，預估今晚逐漸離開台灣陸地，明天上午8點則會在馬祖近海東南方40公里海面上，明天上午脫離暴風圈，馬祖下午脫離。

▲▼康芮颱風影響。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風影響。（圖／氣象署提供）

由於康芮颱風上午強度減弱，但依舊仍是強颱，朱美霖表示，康芮颱風「眼牆置換」沒有成功，因康芮移動速度快，加上陸地破壞，時間不夠讓康芮沒有辦法完成眼牆置換，不過預期登陸前仍可能是強颱強度。

今天一整天到明天清晨是颱風影響最劇烈的時間點，要留意強風豪雨巨浪，東半部有豪雨等級降雨，各山區和北部有局部豪雨，今晚間到明天清晨中南部留意短延時強降雨，山區留意坍方落石。

▲▼康芮颱風影響。（圖／氣象署提供）

▲▼康芮颱風影響降雨和風力。（圖／氣象署提供）

▲▼康芮颱風影響。（圖／氣象署提供）

強風上，離島和沿海嚴防11級以上強風，內陸有9到10級強風；各海面嚴防巨浪，海象惡劣，要避免前往海邊活動。

朱美霖指出，蘭嶼綠島已測到15到17級強陣風。東南部和台南以北空曠地區也有顯著風勢，蘭嶼測到17級平均風力強風，觀測到每秒59.1公尺數值，刷新紀錄，恆春最大均風11級，綠島、澎湖有10級強風，台南以北、東半部有8到9級。

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