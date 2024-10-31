全台大飆風！康芮「颱風眼殺翻中」阿彌陀佛　下站要到綠島了

▲粉專指出，康芮颱風眼正在殺翻蘭嶼。（圖／Threads／台灣颱風論壇｜天氣特急）



網搜小組／劉維榛報導

民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，康芮下午會在台東登陸，而目前颱風眼正在殺翻蘭嶼，祈禱著「不知道現在蘭嶼人在想什麼，阿彌陀佛」；預估下一站會肆虐綠島，同時稱「全台現在真的是大飆風」，北北基被山擋住仍還有8級強風，提醒愈晚風會愈大，民眾千萬要小心！

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads表示，今天就是颱風天，而且康芮速度飛快，下午會在台東登陸，已經沒什麼變數，大勢底定。

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小編觀測動向指出，「康芮颱風眼現在正在殺翻蘭嶼」，但早在凌晨，蘭嶼氣象站的風速計就被吹到再也沒有回頭，再也沒回來了，連微弱的求救聲都還來不及有就掛了，最後的風力數字是每秒78.2公尺的暴力風速，然後就壽終正寢，「所以還有什麼更狂的風力，我們已經不會知道了，不知道現在蘭嶼人在想什麼，阿彌陀佛。」

另外，康芮颱風眼的下一站是綠島，剛剛最新的風速已經吹到每秒65公尺，晚點會更大，不知道活不活的下來。

最後，小編重要提醒，全台現在真的是大飆風，西部沿海從北到南全面吹出9至12級強風，東部也都10級風起跳，北北基被山稍微擋一下也有個8級風，這還是颱風核心還沒碰到的風力，晚點愈接近登陸時，風會愈大，大家小心。