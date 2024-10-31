賴清德喊「拜託全國民眾配合」　別去觀浪！團隊還要去勸離這不好

▲強颱康芮侵台，31日一早總統賴清德在行政院長卓榮泰、防災指揮官內政部長劉世芳的陪同下，視察中央災害應變中心，與地方縣市首長連線視導。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者陶本和／台北報導

為因應康芮颱風侵襲，總統賴清德31日上午親赴中央災害應變中心視察。賴清德在聽取簡報後，依順時鐘方向，從新北市開始，與六個縣市首長分別進行視訊，之後向國人喊話表示，他希望全國民眾可以配合政府要求，每一次颱風即便再危險，都有人到海邊觀浪，這行為一定要避免，只要有人去觀浪，團隊就得去勸離，「這是不好的，國人要跟政府一樣全力投入避災工作」。

賴清德表示，這次康芮颱風來襲，中央災變中心第一時間一級開設，中央應變中心充分發揮功能，剛剛跟六縣市應變中心溝通，縣長、市長與團隊都把應變災害當成第一要務，人民的生命、財產、安全為重，中央、地方充分合作，他代表國人感謝中央跟地方每一位同仁的參與。

賴清德表示，這次颱風他再度來應變中心，相較於上一次，覺得有幾項進步值得肯定：第一，從各地方政府簡報可以感受到，中央跟地方都充分發揮離災優先於防災，防災優先於救災，每一縣市都掌握這樣精神，進行各項應變災害工作。

賴清德說，第二是上次花蓮縣政府要求低軌道衛星的協助，這次看到數位發展部，每一個縣市都最少有一具低軌道衛星，讓大家通訊不中斷，花蓮縣政府也得到六具的低軌道衛星，可以得到通訊安全。

另外，賴清德也注意到，花蓮跟嘉義，因為上週地震，所以這次在「預防性撤離標準」上，有進行調整，調降至250毫米，這是有在因應當前情勢，來做相關的應變措施，他認為這非常機動。

至於國軍的協助部分，賴清德表示，國軍這次是一級開設，以前國軍是全力協助中央，國防部長顧立雄這次也特別一級開設，特別明確指示，要求國軍全力投入，協助地方政府進行防救災工作。

賴清德說，他剛剛也詢問了國軍跟地方縣政府合作的狀況如何，包括花蓮、台東、屏東、高雄，都表示合作的很好，他代表國人感謝國防部的參與。

特別的是，賴清德也感謝慈濟志工團的參與。他說，不管天災、地變，或是社會有需要時，慈濟都非常即時給予協助，這次也到應變中心來參與，代表每一次的應變天然災害，需要公私部門的共同合作。

接著，賴清德向國人喊話，他希望全國民眾可以配合政府要求，每一次颱風即便再危險，都有人到海邊觀浪。他強調，這行為一定要避免，因為只要有人去，團隊就要去勸離，「這是不好的，國人要跟政府一樣全力投入避災工作」。

最後，有關災後復原的工作，賴清德表示，災害除了減少之外，還有災後的復建工作，後續的災害復建工作同樣要做完。他說，換句話說，中央跟地方應變，要讓國人恢復生活，對國家社會安定會更有幫助。

賴清德也強調「補助工作」，他指出，稍早花蓮縣政府有提出農損補助，農業部可以秉持過往「從優、從寬、從速」的原則，讓受災的農民可以感受到美意，大家迅速恢復農作。