高雄明午後風雨最大！陳其邁示警：康芮遇小潮「衝擊超越天文大潮」

▲康芮來襲，高雄市平均風力達7級，最大陣風達10級，明天停班課。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

因應強颱康芮來襲，高雄市政府今（30）日下午2時災害應變中心一級開設，市長陳其邁晚間主持第一次工作會議，與各區公所進行視訊，提醒康芮暴風圈已進入台灣東南方近海，高雄劃入陸上警戒，預估明中午到黃昏傍晚會是影響高雄最嚴重時間，風雨強勁遇小潮影響程度將超過天文大潮，提醒民眾預先防備。

根據中央氣象署資訊，明（31）日高雄市平均風力達7級，最大陣風達10級，已達停班停課標準，為維護市民安全，並充分準備各項防颱措施，宣布高雄市明日停止上班上課。

陳其邁指出，康芮颱風預估雨量在平地達300毫米，山區達600毫米，中央將對高雄那瑪夏區、桃源區、茂林區、六龜區、甲仙區發布土石流及大規模崩塌黃色警戒，截至今日下午5時30分前，已完成2,198位保全對象安置，其中1,980位屬於土石流警戒區。

另根據氣象預報，明日預估凌晨1時左右，颱風半徑將接觸高雄區域，風雨將持續加大，本次雨量集中山區，有關土石流撤離區域，市府已備妥物資，可供14天至25天庫存使用；交通受明顯影響者為六龜、桃源等山區，明霸克露橋將於晚間10時封閉。

▲陳其邁晚間主持第一次工作會議，與各區公所進行視訊。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁提醒，上次山陀兒颱風挾17級強風，造成市區多處路樹倒塌，相關局處雖於風災過後儘速清除倒塌路樹維持道路暢通，但許多扶正路樹樹根尚未成長，土質鬆軟、抓地力仍不足，本次康芮颱風夾帶強勁風力，雖無直接登陸高雄，但沿海空曠地區預估風速可達12級以上陣風。

高雄受颱風影響最嚴重時間預估在中午過後，市區風力將達10級以上，下午2時後適逢小潮，遇颱風暴雨影響程度超過天文大潮，提醒市民勿掉以輕心，務必注意自身安全，減少不必要外出。

▲陳其邁警告：康芮遇「1狀況」影響超越天文大潮。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，市府將加強渡輪、捷運、輕軌強陣風因應措施，以確保行駛安全，並針對易淹水地區之排水口落葉與垃圾加強清除；有關淹水潛勢區、沿海低窪區，已要求相關單位確保水門、抽水站、截流站及抽水機組運作正常、提早佈置抽水機、加強車行地下道巡查警戒，確保民眾生命財產安全無虞。

陳其邁於會中要求區公所應確實掌握災害潛勢地區民眾疏散撤離作業，並隨時備妥交通工具以利疏運，另具有地下室之大樓、房屋及地下停車空間，應提早安裝防水閘門或堆置砂包，各區公所已備有砂包，民眾如有需求可前往領取。