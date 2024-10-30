　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄明午後風雨最大！陳其邁示警：康芮遇小潮「衝擊超越天文大潮」

▲▼高雄明停班課！陳其邁警告：康芮遇「1狀況」影響超越天文大潮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲康芮來襲，高雄市平均風力達7級，最大陣風達10級，明天停班課。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

因應強颱康芮來襲，高雄市政府今（30）日下午2時災害應變中心一級開設，市長陳其邁晚間主持第一次工作會議，與各區公所進行視訊，提醒康芮暴風圈已進入台灣東南方近海，高雄劃入陸上警戒，預估明中午到黃昏傍晚會是影響高雄最嚴重時間，風雨強勁遇小潮影響程度將超過天文大潮，提醒民眾預先防備。

根據中央氣象署資訊，明（31）日高雄市平均風力達7級，最大陣風達10級，已達停班停課標準，為維護市民安全，並充分準備各項防颱措施，宣布高雄市明日停止上班上課。

陳其邁指出，康芮颱風預估雨量在平地達300毫米，山區達600毫米，中央將對高雄那瑪夏區、桃源區、茂林區、六龜區、甲仙區發布土石流及大規模崩塌黃色警戒，截至今日下午5時30分前，已完成2,198位保全對象安置，其中1,980位屬於土石流警戒區。

另根據氣象預報，明日預估凌晨1時左右，颱風半徑將接觸高雄區域，風雨將持續加大，本次雨量集中山區，有關土石流撤離區域，市府已備妥物資，可供14天至25天庫存使用；交通受明顯影響者為六龜、桃源等山區，明霸克露橋將於晚間10時封閉。

▲▼高雄明停班課！陳其邁警告：康芮遇「1狀況」影響超越天文大潮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁晚間主持第一次工作會議，與各區公所進行視訊。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁提醒，上次山陀兒颱風挾17級強風，造成市區多處路樹倒塌，相關局處雖於風災過後儘速清除倒塌路樹維持道路暢通，但許多扶正路樹樹根尚未成長，土質鬆軟、抓地力仍不足，本次康芮颱風夾帶強勁風力，雖無直接登陸高雄，但沿海空曠地區預估風速可達12級以上陣風。

高雄受颱風影響最嚴重時間預估在中午過後，市區風力將達10級以上，下午2時後適逢小潮，遇颱風暴雨影響程度超過天文大潮，提醒市民勿掉以輕心，務必注意自身安全，減少不必要外出。

▲▼高雄明停班課！陳其邁警告：康芮遇「1狀況」影響超越天文大潮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁警告：康芮遇「1狀況」影響超越天文大潮。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，市府將加強渡輪、捷運、輕軌強陣風因應措施，以確保行駛安全，並針對易淹水地區之排水口落葉與垃圾加強清除；有關淹水潛勢區、沿海低窪區，已要求相關單位確保水門、抽水站、截流站及抽水機組運作正常、提早佈置抽水機、加強車行地下道巡查警戒，確保民眾生命財產安全無虞。

陳其邁於會中要求區公所應確實掌握災害潛勢地區民眾疏散撤離作業，並隨時備妥交通工具以利疏運，另具有地下室之大樓、房屋及地下停車空間，應提早安裝防水閘門或堆置砂包，各區公所已備有砂包，民眾如有需求可前往領取。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「鈺洲啟航輪」棄船在野柳　明早大拖船進行拖救
劉亦菲瘦成「沙漏腰」辣暈！
展榮認「被強迫上心靈課程」　致電家寧曝她狀況
海灘活春宮！澳男女「激情皮影戲」帳篷猛搖　10秒畫面瘋傳
家寧走鐘獎當日真實狀態曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園女童當街遭強拉侵犯民代質詢關切　市府：加害人已被收押

2024桃園國際青年創意美學競賽　開南大學奪1金1銀

20年成立20家…　桃園市勞動局「庇護工場」檔案展開幕

2024壽山巖親子繪畫評選　萬件作品搶占480名額11／17頒獎

台南市立醫院、奇美醫院明天異動　開診情形一次看

快訊／Stray Kids高雄世運延1天開唱　市府公布因應措施

高雄明午後風雨最大！陳其邁示警：康芮遇小潮「衝擊超越天文大潮」

別讓孩子成過敏兒　中市民代籲市府編預算「班班洗冷氣」

彰化9歲妹治療8個月病逝　王惠美到府慰問家屬

金門瓊林突發林地大火　消防趕抵射水搶救

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

張書豪結婚才破「Gay蜜傳言」　又激吻人夫..歐陽妮妮：很適合啊！

轎車打右轉燈沒注意到？　女騎士見空隙秒加速撞上

許瑋甯被疑有孕　「邱澤只誇很漂亮」

殷瑋回應颱風假。

桃園女童當街遭強拉侵犯民代質詢關切　市府：加害人已被收押

2024桃園國際青年創意美學競賽　開南大學奪1金1銀

20年成立20家…　桃園市勞動局「庇護工場」檔案展開幕

2024壽山巖親子繪畫評選　萬件作品搶占480名額11／17頒獎

台南市立醫院、奇美醫院明天異動　開診情形一次看

快訊／Stray Kids高雄世運延1天開唱　市府公布因應措施

高雄明午後風雨最大！陳其邁示警：康芮遇小潮「衝擊超越天文大潮」

別讓孩子成過敏兒　中市民代籲市府編預算「班班洗冷氣」

彰化9歲妹治療8個月病逝　王惠美到府慰問家屬

金門瓊林突發林地大火　消防趕抵射水搶救

協禧董座涉內線交易！調查局約談後「移送北檢複訊」

黃聖依被富尪公開嫌「錢賺不夠」！他曝最害怕失去1物　全網看傻眼

AI股美超微震撼彈！委任會計安永辭職　股價暴跌35%

劉香慈脫口「不要你了」　4歲兒反應讓她心碎：父母也可能言語霸凌

勇士選秀會交易挖到寶　落選前鋒砍21+8建功：一醒來就能投籃

川普獲勝機會增加　台灣繫好安全帶！

桃園女童當街遭強拉侵犯民代質詢關切　市府：加害人已被收押

2024桃園國際青年創意美學競賽　開南大學奪1金1銀

20年成立20家…　桃園市勞動局「庇護工場」檔案展開幕

2024壽山巖親子繪畫評選　萬件作品搶占480名額11／17頒獎

邊荷律來台第1年就拋彩帶 突被隊友綑綁...掙脫森77

地方熱門新聞

陳其邁警告：康芮遇小潮　衝擊超越天文大潮

入夜將有強風豪雨　周春米指示緊密監控

康芮來襲恐影響水質　台水五區處籲儲水備用

南投縣議員籲縣府正視學生霸凌教師案

清寒青年18歲職畢加入「青年領航計畫」

Stray Kids高雄延後開唱　高市府公布因應措施

康芮颱風進逼文化局各古蹟、文化園區加緊防颱準備

台南市府召開康芮颱風防颱整備會議要求做好防颱整備戒備

金門剛宣布颱風假　超市貨品被掃空

智慧型設施農業　雲林有機溫室栽種引領潮流

強烈颱風「康芮」來襲台電台南區處、南水六區處全力戒備防颱

台南女開瑞典坦克公然逆向！遇到狠駕駛糗了

台中失智翁迷航80公里進信義鄉山區

日月潭涵碧樓即起至11/4推2024線上旅展

更多熱門

相關新聞

21:00康芮暴風觸陸　14級↑強風國家警報發布

21:00康芮暴風觸陸　14級↑強風國家警報發布

中央氣象署今（30日）晚持續針對第21號強烈颱風「康芮」發布海陸警報，陸警範圍擴大新增納入金門，康芮目前位在鵝鑾鼻東南方340公里海面上，以時速21轉25公里、稍微加速向西北進行，暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部近海，將對台灣各地及澎湖構成威脅，晚間9時暴風圈觸陸，氣象署9時19分發布「颱風強風告警」國家警報，颱風中心即將通過台東蘭嶼附近，將出現平均12級風或陣風14級以上風力。

快訊／台鐵明天全線停駛　僅基隆=彰化區間車「中午前視風雨行駛」

快訊／台鐵明天全線停駛　僅基隆=彰化區間車「中午前視風雨行駛」

康芮來襲　BELLAVITA明停業一天

康芮來襲　BELLAVITA明停業一天

康芮襲台！2大外送平台「暫停22縣市外送服務

康芮襲台！2大外送平台「暫停22縣市外送服務

「巨砲康芮」來了！氣象署警戒提升：已出現雙眼牆

「巨砲康芮」來了！氣象署警戒提升：已出現雙眼牆

關鍵字：

颱風康芮高雄災害應變防颱整備

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明天21縣市風雨達停班課標準！最新預報「僅台北市未達標」

快訊／8縣市明午前達停班課標準　最新風雨預報出爐

好消息！周杰倫宣布「大巨蛋門票加開」

康芮猛襲！22縣市都宣布了　停班課懶人包看這裡

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」

快訊／資深男星石英過世享壽82歲

石英家屬證實死訊！女兒曝「3天前就過世」遺願曝光

康芮「全台明颱風假機率高」　連放2天？關鍵曝

「根本不該放颱風假」！他開第一槍籲取消

「我是你舅媽」家聚後她摩鐵痛醒慘遭外甥硬上

快訊／康芮強颱直衝台灣！　北北基桃宣布：31日停止上班上課

康芮「風雨預測」出爐！　8縣市颱風假達標

康芮成「今年最胖」大型侵台強颱　最快下午全台列陸警

快訊／明放颱風假？　氣象署說話了

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

更多

最夯影音

更多

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面