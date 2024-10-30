病團家長齊聲感謝國健署　明年11萬國中男免費接種HPV防癌疫苗

▲台灣癌症基金會偕全國家長會長聯盟30日共同舉辦「守護學童健康HPV公費疫苗」記者會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德上任後，第一個達成跨黨派的藍綠白共識政策，就是明年將提供全國11萬國中男免費施打HPV防癌疫苗。對此，台灣癌症基金會偕全國家長會長聯盟30日共同舉辦「守護學童健康HPV公費疫苗」記者會，感謝倡議立委對下一代健康平權的重視，

該聯盟副執行長蔡麗娟表示，現行9價疫苗可預防男性感染HPV相關癌症與疾病，但多數男性仍將HPV與「子宮頸癌」劃上等號，顯現台灣民眾對於HPV的預防觀念仍待加強，HPV男女生都會感染，男性清除病毒的能力比女生弱，且男性無常規檢查不易發現。

蔡麗娟期待明年政策上路前，能有足夠的衛教，讓孩子明白接種疫苗對守護健康的重要性，讓學生及家長更加了解 HPV 疫苗預防哪些可能的癌病風險，以提升接種率，讓公費政策確實執行。

全國家長會長聯盟理事長張哲維說，HPV不分男女皆有機會感染，很感謝推動政策的委員們共同努力讓政策實現，同時也感謝國健署明年就能開始執行男女共同接種HPV疫苗公費政策，但希望政府也考慮將12至18歲的男學生都納入，補齊男女疫苗接種的年紀落差，至少讓同樣2018年入學的男學生一併納入，追捕男生公費疫苗的政策落後年限，如此2018年入學後的中學生不分男女將全數都有HPV病毒防護，從這一代起大幅降低HPV引發的癌病發生率，打造真正的「健康台灣」。



民進黨立委蘇巧慧自2021年，就第一個在總質詢時提出HPV疫苗政策。蘇巧慧表示，國中男施打HPV公費疫苗也是她競選連任的政見之一，顯見她對下一代健康議題的關注，但她反過來感謝社會團體不斷提建言，讓國家政策能向前推進，未來她將繼續監督政府落實疫苗接種率，也盼社會對HPV防癌意識可藉政策推進再提升。

民進黨立委劉建國也表示，自己關注癌症議題已久，深知癌症對個人和家庭的傷害，很高興未來可以保護更多的學童免受癌症威脅，但也藉機向藍白喊話「這屆總預算要過，政策才能落實」。

民眾黨立委陳昭姿則表示，癌症不僅是個人的疾病，它影響的是整個家庭，這次政策推動，不僅是保護青少年的健康，也避免許多可能因癌症發生的家庭悲劇。

國民黨立委楊瓊瓔表示，這項HPV疫苗政策是一項公衛里程碑，讓所有學童都能享有健康保障，更是台灣因應少子化的重要政策；此外，國民黨立委李彥秀也在本會期質詢並提案希望HPV公費疫苗政策要納入國中男生，為孩子降低各項可能因HPV病毒引起的癌病風險，守護我們的下一代責無旁貸。

據統計，全球有近5%的癌症與HPV感染有關，且不分男女，一生中都有8成機率可能感染HPV。HPV不僅會導致子宮頸癌，還會造成外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌、頭頸口咽癌，以及生殖器疣（菜花）的發生。

根據美國臨床腫瘤學會近日發表的一項研究，男女接種HPV疫苗，罹患任何與HPV 相關的癌症和頭頸部癌症的風險都將大幅降低。另外更有數據顯示，兩性接種HPV疫苗覆蓋率達80%，HPV在男女間的盛行率可以下降達99%-100%。

美國ACIP於2014年建議9到18歲男女都施打HPV疫苗，台灣政府於2018年底，推動國中女生公費接種HPV疫苗，而國健署現行提供的HPV公費疫苗可預防9種病毒型別，包含男女都有可能感染的頭頸口咽癌、肛門癌、菜花，以及女性的子宮頸癌、陰道癌、外陰癌等。

國內八大醫學會與專家學者已接連建議，青少男女皆應把握HPV疫苗的黃金接種期，因隨年齡增長，HPV慢性感染的比例會提高，施打效益也會逐漸遞減；且全球已有組織性地展開提高男性HPV疫苗接種率等計畫，2020年歐盟抗癌計劃更把「2030年前不分男女性，HPV疫苗接種率達成全體的90%」訂為首要目標，盼消除HPV的威脅。