憂賴清德獨裁恐變「希特勒」　翁曉玲轟大法官成為執政黨守護者

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

憲法法庭25日宣判國會職權修法部分條文違憲，國民黨立委翁曉玲日前稱「立法院沒有遵守釋憲判決的義務」，遭民進黨立委嗆「這位大媽真幼稚」、「立法院新三寶」。翁曉玲今（30日）接受專訪時表示，「我是忠於憲法，不是憲法裁判」，重申立法院沒有義務做大法官所做的違法違憲的裁判，並批大法官成為執政者政權的守護者，擔心在總統賴清德主政下，台灣會變成如德國希特勒的時代，變成獨裁國家。

翁曉玲接受廣播節目「千秋萬事」專訪強調，立法院制定法律要本於憲法的意旨，不是忠於憲法裁判，如果憲法裁判有違憲，怎會針對這個理由去遵循？裡面的內容是否有義務去遵循大法官的判決，並不必然，「這已經擴權了，大法官造法」。

翁曉玲說，這次憲法判決嚴重侵害立法院的核心，掏空立法權和質詢權。她強調，「我是忠於憲法，不是憲法裁判」，所以之後立委怎麼會針對這個違法違憲的理由再去制定法律呢？這是一個非常重要的前提。

「立法院沒有義務做大法官做的違法違憲的裁判！」翁曉玲痛批，過去立法院也並非對於大法官的判決全部遵循，例如司法院組織法要重新修正，至今也沒看到有修正，所以立法院是可以重新立法的，當五權制衡已經走到險境，嚴重違反憲法精神，這時候立法院不能退縮，要秉持以憲法制定妥適的法律。

翁曉玲也說，她修憲法訴訟法是要把大法官同意審理的人數拉高，現在7位大法官月底就卸任，只剩8位大法官，意思是只要4位大法官就能做成憲法判決，而這8位留下來的就是做成實質廢死和把國會改革廢掉的大法官。

翁曉玲認為，總統賴清德透過各式各樣的方式就是要去杯葛國會，提名一些社會大眾也不會認同的人事，但之後立法院還是會進入相關人事案的實質審查，因為若繼續拒審，民眾反倒會認為是國民黨是杯葛國會，因此進入實質審查後，國民黨會讓民眾了解賴清德提出的人選有多不適格。

翁曉玲也說，過去大法官是憲法守護者，但當現在的大法官捍衛的卻不是憲政價值，而是守護執政者的政權，這就很容易走到像過去德國希特勒的時代，同樣是民選，但也是控制司法與其他行政機關，自己很擔心台灣變成獨裁國家。