　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憂賴清德獨裁恐變「希特勒」　翁曉玲轟大法官成為執政黨守護者

▲▼立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

憲法法庭25日宣判國會職權修法部分條文違憲，國民黨立委翁曉玲日前稱「立法院沒有遵守釋憲判決的義務」，遭民進黨立委嗆「這位大媽真幼稚」、「立法院新三寶」。翁曉玲今（30日）接受專訪時表示，「我是忠於憲法，不是憲法裁判」，重申立法院沒有義務做大法官所做的違法違憲的裁判，並批大法官成為執政者政權的守護者，擔心在總統賴清德主政下，台灣會變成如德國希特勒的時代，變成獨裁國家。

翁曉玲接受廣播節目「千秋萬事」專訪強調，立法院制定法律要本於憲法的意旨，不是忠於憲法裁判，如果憲法裁判有違憲，怎會針對這個理由去遵循？裡面的內容是否有義務去遵循大法官的判決，並不必然，「這已經擴權了，大法官造法」。

翁曉玲說，這次憲法判決嚴重侵害立法院的核心，掏空立法權和質詢權。她強調，「我是忠於憲法，不是憲法裁判」，所以之後立委怎麼會針對這個違法違憲的理由再去制定法律呢？這是一個非常重要的前提。

「立法院沒有義務做大法官做的違法違憲的裁判！」翁曉玲痛批，過去立法院也並非對於大法官的判決全部遵循，例如司法院組織法要重新修正，至今也沒看到有修正，所以立法院是可以重新立法的，當五權制衡已經走到險境，嚴重違反憲法精神，這時候立法院不能退縮，要秉持以憲法制定妥適的法律。

翁曉玲也說，她修憲法訴訟法是要把大法官同意審理的人數拉高，現在7位大法官月底就卸任，只剩8位大法官，意思是只要4位大法官就能做成憲法判決，而這8位留下來的就是做成實質廢死和把國會改革廢掉的大法官。

翁曉玲認為，總統賴清德透過各式各樣的方式就是要去杯葛國會，提名一些社會大眾也不會認同的人事，但之後立法院還是會進入相關人事案的實質審查，因為若繼續拒審，民眾反倒會認為是國民黨是杯葛國會，因此進入實質審查後，國民黨會讓民眾了解賴清德提出的人選有多不適格。

翁曉玲也說，過去大法官是憲法守護者，但當現在的大法官捍衛的卻不是憲政價值，而是守護執政者的政權，這就很容易走到像過去德國希特勒的時代，同樣是民選，但也是控制司法與其他行政機關，自己很擔心台灣變成獨裁國家。 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
朝聖周杰倫超失望「一場糟糕體驗」！　粉絲遇2狀況崩潰
SM淫魔辱9少女！肛塞蓮蓬頭+裸吃排泄物　下場出爐
LIVE／陸警範圍擴大為18縣市　氣象署最新說明
快訊／陸警範圍再增6縣市！　剩4縣市還未納入
新北男挑戰「大胃王」失敗　竟落跑不付錢慘了
18歲嫩妹被攔查！警掏電擊槍「啪啪響」畫面曝
小姊妹皆不治…無照駕駛喊「沒錢賠」：那就抓去關啊！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王世堅爆柯文哲與北市建商定期聚會　稱不再批柯「補踹兩腳很卒仔」

影／女巫師養成之路曝光！　她承接巫術箱接任首席女巫

台南放颱風假？黃偉哲：登陸就放假　秒改口「今晚9點宣布」

2026新北市長選戰誰出馬？　媒體人曝「藍營3變數、蘇巧慧2包袱」

康芮撲台颱風假穩了？　朱立倫喊話中央：放假與否要尊重縣市長

周杰倫大巨蛋演唱會加賣　防黃牛又出沒！蔣萬安：專案嚴查嚴辦

中火擬增4部燃氣機組！　江啟臣：別再讓台中人用肺發電

總統收禮能帶回家？價值3000元就屬國家　破萬禮品塞在國史館典藏

吳崢估北檢會起訴柯文哲「辦成這樣了」　曝踩一死線恐難東山再起

吳崢稱「北檢肯定起訴柯」　民眾黨嗆：完美演繹執政黨把手伸入司法

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

殷瑋回應颱風假。

轎車打右轉燈沒注意到？　女騎士見空隙秒加速撞上

駕訓班車擦撞超線車誰錯？　三寶馬路車禍網熱議

許瑋甯被疑有孕　「邱澤只誇很漂亮」

王世堅爆柯文哲與北市建商定期聚會　稱不再批柯「補踹兩腳很卒仔」

影／女巫師養成之路曝光！　她承接巫術箱接任首席女巫

台南放颱風假？黃偉哲：登陸就放假　秒改口「今晚9點宣布」

2026新北市長選戰誰出馬？　媒體人曝「藍營3變數、蘇巧慧2包袱」

康芮撲台颱風假穩了？　朱立倫喊話中央：放假與否要尊重縣市長

周杰倫大巨蛋演唱會加賣　防黃牛又出沒！蔣萬安：專案嚴查嚴辦

中火擬增4部燃氣機組！　江啟臣：別再讓台中人用肺發電

總統收禮能帶回家？價值3000元就屬國家　破萬禮品塞在國史館典藏

吳崢估北檢會起訴柯文哲「辦成這樣了」　曝踩一死線恐難東山再起

吳崢稱「北檢肯定起訴柯」　民眾黨嗆：完美演繹執政黨把手伸入司法

強颱康芮直撲！綠議員揭高雄路樹「緊鄰變電箱」　恐釀公安危機

開箱安平質感包棟民宿！賽車設備直接搬進房　禪風木屋泡澡超享受

聯發科第三季EPS 15.94元、年增37.8%　毛利率48.8%

嘉惠電力攜手遠傳打造AI無人機　啟用全台首家全自動巡檢系統

全球結核病失控！WHO示警取代新冠成頭號殺手　羅一鈞曝國內情況

公認最爛「分手理由」沒有之一　網：這種絕對渣

王世堅爆柯文哲與北市建商定期聚會　稱不再批柯「補踹兩腳很卒仔」

獨家／把石英當成恩人與貴人　澎恰恰聞他過世　痛到無法做這件事

張鈞甯《化外之醫》世界首映門票秒殺！　越南影帝確定來台參加

曾寶儀出席社福30週年慶典　攜東亞心智障礙藝術家同台獻藝

短裙妹溜滑板腳朝天慘摔　網歪樓留言：可惡的草莓

政治熱門新聞

雲端發票活動這4人輪流中獎　王鴻薇質疑作假

快訊／蔣萬安：今晚8點公布明是否停班課

更改颱風假宣布時間？北市這樣說

北北基桃維持晚間8點宣布是否上班上課　侯友宜親揭原因

黃國昌嗆「綠色大法官」！王定宇挖黑歷史酸爆

柯文哲貼身帳房失聯時間曝　他揭1怪事

白晝之夜規模擬縮小　若放2天假恐被迫取消

快訊／康芮颱風來襲！　新北高灘地停車場12時只出不進、水門22時封閉

雲端發票抽獎4人重複中獎遭疑造假　財政部次長：有點奇怪

柯文哲案未曝光神祕大咖是他？

台灣金聯新董座呂政璋　遭爆父弟挪公款棄保潛逃

惡劣海象中完成救援　管碧玲：海巡署是創造兩岸福祉的部隊

日經亞洲：台積電至少切斷2家疑和華為有關客戶訂單

總統教育獎得主被諷「因病才得獎」　賴清德親訪送暖

更多熱門

相關新聞

花蓮預算逾8成隨總預算卡關　綠批傅崐萁帶頭癱瘓審查

花蓮預算逾8成隨總預算卡關　綠批傅崐萁帶頭癱瘓審查

114年度中央政府總預算案遭在野黨六度杯葛，地方建設也受衝擊，花蓮至少224億元預算卡關。再加上相關基金與計畫型補助，等於佔花蓮縣政府114年度歲入預算八成，民進黨今（30日）由花蓮縣地方民代召開記者會批評，傅崐萁在立法院擔任黨團總召的要職，卻執意於政治鬥爭，置花蓮人的權益於事外，一手喊花蓮需要安全回家的路，一手又帶頭癱瘓預算審查。

國改釋憲後他喊修公投法　她怒：執意當「違憲累犯」？

國改釋憲後他喊修公投法　她怒：執意當「違憲累犯」？

病團家長齊聲感謝國健署　明年11萬國中男免費接種HPV防癌疫苗

病團家長齊聲感謝國健署　明年11萬國中男免費接種HPV防癌疫苗

消防法初審！拒提資料者　最重罰1千萬

消防法初審！拒提資料者　最重罰1千萬

全日本第2例！東京高院裁定「禁止同婚」違憲

全日本第2例！東京高院裁定「禁止同婚」違憲

關鍵字：

國民黨翁曉玲賴清德國會改革憲法

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8縣市明午前達停班課標準　最新風雨預報出爐

好消息！周杰倫宣布「大巨蛋門票加開」

康芮「全台明颱風假機率高」　連放2天？關鍵曝

快訊／資深男星石英過世享壽82歲

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」

石英家屬證實死訊！女兒曝「3天前就過世」遺願曝光

康芮「風雨預測」出爐！　8縣市颱風假達標

快訊／明放颱風假？　氣象署說話了

康芮成「今年最胖」大型侵台強颱　最快下午全台列陸警

台中明天是否放颱風假　盧秀燕回應了

康芮逼近台灣　全台明日颱風假一次看

曾被諷「陪睡換獨家」　美女記者秘戀名嘴直擊

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

洋基11比4道奇　世界大賽續命

快訊／康芮05：30發陸警　首波警戒區曝

更多

最夯影音

更多

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面