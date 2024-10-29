總統教育獎得主被同儕諷「因病才得獎」　賴清德親訪送暖

▲賴清德前往桃園八德，訪視曾被同儕嘲諷「因有病才得獎」的孫瑜蔓。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德日前啟動「總統教育獎關懷之旅」，訪視多位總統教育獎得主，為在逆境中成長的孩子們送暖。他29日特別前往桃園八德，訪視曾被同儕嘲諷「因有病才得獎」的孫瑜蔓，他現場肯定孫瑜蔓的勇敢與樂觀，相信孫瑜蔓克服逆境的精神，「給予很多困境中的孩子鼓勵」。

賴清德抵達學校，先向校長、老師以及孫瑜蔓的父母關心孫瑜蔓在校學習狀況。談及日前孫瑜蔓遭同學嘲笑一事，母親回憶表示，孫瑜蔓當時向家人傾訴，傷心詢問能否不要總統教育獎，「可以有正常的耳朵嗎？」母親聽聞後雖然心疼，當下也隨即正面回應女兒，認為同學講了這句話、因此媽媽放上網，引來很多關注後才發現「其實不只我女兒有聽力的問題，很多孩子也面臨同樣問題」，相信這是上天賦予給孫瑜蔓的任務，「去幫這些孩子發聲」。

孫瑜蔓母親的正向樂觀，賴清德深受感動，大讚非常了不起。賴清德表示，孫瑜蔓人生觀能夠這麼正向，正是因為得到來自四面八方，包括爸爸媽媽、學校老師等豐盛的支持，並透過音樂、舞蹈和世界連結，讚賞「瑜蔓的成就非常不容易」。

隨後，賴清德前往學校活動中心，在孫瑜蔓上體育課時驚喜現身，送上溫暖，現場氣氛十分熱絡。體育課後，賴清德與孫瑜蔓兩人坐在活動中心講台的階梯上聊天，賴清德關心孫瑜蔓，未來為什麼想當藝術家？孫瑜蔓則說，「因為我覺得如果可以用自己喜歡的方式度過一生，是一件很酷的事」，成熟超齡的回應，讓賴清德不禁稱讚「這真的非常棒」。

本屆總統教育獎得主孫瑜蔓，日前疑似遭同學說「是因為有病才得獎」，孫瑜蔓母親聽聞此事後相當難過，於社群平台上發文，不捨表示「一句話否定了孩子所有的努力」，而當時頒發獎項給孫瑜蔓的總統賴清德看到貼文後，留言回應「沒有人能否定你的努力與勇氣」，為孫瑜蔓送上溫暖鼓勵，在社群媒體上引起熱烈迴響。