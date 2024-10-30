傳中常會上遭賴清德訓斥「要專業點」　吳崢還原當天狀況　

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨政策會執行長王義川、發言人吳崢直播節目遭投訴「一直都在玩、吃東西，沒有好好評論時政、講政策。」日前傳出兩人被黨主席賴清德訓斥「政治人物還是要呈現專業形象」。對此，吳崢今（30日）澄清，賴清德沒有到「斥責」他們，就是剛好輿情calling有提到，「賴主席其實蠻關心這些事，他也勉勵大家多分享一些國際情勢，像是美國大選、北朝鮮要出兵烏克蘭等等」。

吳崢今接受「新聞放鞭炮」節目專訪，對於主持人周玉蔻直接詢問「是怎麼得罪賴清德的？」吳崢澄清，沒有啦！吳崢解釋，每次開中常會的時候，中央黨部會彙整每一通打到黨部的電話內容、這行之有年，主席在開會尾聲都會拿出這份輿情calling，有一次有人投訴吳崢、王義川，要他們上節目不要吃東西、不夠莊重，「賴主席看一看就說有講到我跟王義川、要多注意」。

吳崢也打趣表示，自己本來覺得有人比較正經，覺得上節目應該很嚴肅、怎麼可以吃東西？「但也有可能我們吃的不夠優雅」。

吳崢澄清，賴清德沒有到「斥責」他們，直播還是要努力去做，透過一些比較輕鬆的形式，畢竟很多人看影片、直播都是在吃飯的時候，習慣看YouTube配飯，所以做輕鬆點的內容效果會比較好。

周玉蔻則表示，賴清德主席懂行銷，「幫你們打節目知名度，不然誰知道你們在直播？」對此，吳崢指出，其實就是剛好一通來電有講到，「賴主席其實蠻關心這些事，他也勉勵大家多分享一些資訊，像是國際情勢、美國大選、北朝鮮要出兵烏克蘭等等」。