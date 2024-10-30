台買美軍武「買不了安全」　國台辦批賴清德「備戰謀獨」危害更大

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美方日前宣佈最新對台軍售，共約19.88億美元。「美國在台協會」台北辦事處處長谷立言稱，「對台軍售是強化台灣的後備戰力，平衡兩岸軍事能力」；「美國在太平洋有軍事部署，兩岸全面開戰可能性很低」。大陸國台辦朱鳳蓮今（30）日指出，「買武器買不來安全，只會讓台灣更加兵凶戰危。」

朱鳳蓮強調，「我們堅決反對美國向中國台灣地區出售武器。」美方應採取切實舉措恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將美領導人「不支持台獨」的承諾體現在具體行動上，停止武裝台灣，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

朱鳳蓮正告賴清德政府，「買武器買不來安全，只會讓台灣更加兵凶戰危。『台獨』分裂行徑和外來干涉阻擋不了祖國統一大勢，動搖不了我們解決台灣問題、完成國家統一的決心意志。」

談及總統賴清德在新北市淡水區海巡艦隊分署，未來7年將完成1000噸級以上大型艦船11艘，有了更好裝備，可以更安全地面對各種型態威脅，也更有信心守護「國土與海疆」。

朱鳳蓮強調，「台灣是中國的一部分，沒有所謂『國土與海疆』。」賴清德勾連外部勢力不斷謀「獨」挑釁，是台海和平穩定的最大威脅，是台灣陷入兵凶戰危險境的最大亂源。

朱鳳蓮指出，賴清德妄圖「以武謀獨」，完全是「蚍蜉撼樹、不自量力，是死路一條」。他們在「備戰謀獨」上的投入越多，對台灣老百姓的民生照顧就越少，最終給台灣帶來的危害就越大。