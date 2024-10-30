康芮轉強颱！花蓮出現強陣風及長浪　海巡拉封鎖線勸離觀浪民眾

▲▼花蓮海巡人員在禁制海域拉起封鎖線，防範民眾闖入觀浪。（圖／海巡署東部分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年第21號颱風「康芮」已轉為強颱並逐漸逼近台灣，花蓮縣政府已於30日上午09時公告劃定「本縣海岸、海港及港埠」等區域範圍為禁（限）制區域，花蓮地區海域已有強陣風及長浪發生，為維護民眾生命及財產安全，颱風來襲期間，應避免從事觀浪及水上遊憩等活動。

因應「康芮」颱風路徑持續朝西北方向移動，暴風圈正逐漸逼近台灣東部，花蓮地區海象及風力持續增強並轉趨惡劣，提醒民眾務必嚴加戒備。

第一二岸巡隊派出所屬各安檢所及巡邏站勤務人員，針對轄內崇德、七星潭、磯崎及石梯坪等民眾易聚集遊憩之熱點，主動實施勸離及宣導民眾颱風警報期間，勿冒險至海邊從事水域活動，以確保民眾生命財產安全。

第一二岸巡隊表示，隨著「康芮」颱風暴風圈逐漸增大，後續所帶來之風力及雨勢不容小覷，呼籲民眾，颱風來襲期間，切勿前往岸際、堤防或港口逗留觀浪，以維護自身安全，若民眾擅闖管制區域經勸導不離去者，可依違反災害防救法，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。如於港口或岸際發現任何急難事故，可撥打海巡署118報案專線，將立即派員前往協助。