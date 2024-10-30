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「花得開心購物節」抽出大獎　還有機會！抽獎蘋果桌機帶回家

▲▼花蓮市長魏嘉彥與遠東百貨花蓮店長在第一次抽獎活動抽出25名幸運兒。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市長魏嘉彥（右）與遠東百貨花蓮店長在第一次抽獎活動抽出25名幸運兒。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「花得開心購物節」活動從10月25日起跑，短短4天登錄金額已達2千萬餘元，直追去年活動總金額，花蓮市長魏嘉彥與遠東百貨花蓮店長黃永芳29日在第一次抽獎活動抽出25名幸運兒，魏嘉彥提醒第二階段抽獎將於11月6日晚間7點於花蓮市公所臉書舉辦抽獎直播，目前沒有抽到的不要灰心，只要消費滿300元，就能再兌換摸彩券參加抽獎。

花蓮市公所為了刺激商圈買氣，舉辦「花得開心購物節」，有別於以往，今年首度採兩次摸獎，只要於10月25日至11月5日，至三處指定服務台，完成登錄10月份在花蓮市單筆消費滿300元的發票，就能拿到摸彩券，10月28日前完成投箱的民眾可參加第一次抽獎，10月29日至11月5日完成投箱，即可參加第二次抽獎。

第一次抽獎，共發出7萬多張摸彩券，帶來逾2千萬商機。29日由市長魏嘉彥、遠東百貨花蓮店長黃永芳抽獎，並由市公所政風室主任李貞儀見證。2人依序抽出獎項，最大獎是現金3萬元，二獎是現金2萬元，三獎是現金1萬元，另外還有百貨禮券、誠品書店、全聯禮券等多項大獎，共25個獎項。

▲▼花蓮市長魏嘉彥與遠東百貨花蓮店長在第一次抽獎活動抽出25名幸運兒。（圖／花蓮市公所提供，下同）

抽獎活動最高潮，則是抽出最大獎現金3萬元，幸運兒是摸彩券號碼42968的何姓民眾。魏嘉彥現場加碼一台市價近一萬5千元的GOPRO HERO12全方位攝影機，讓氣氛再掀高潮，抽中的摸彩券是27641的張姓民眾

魏嘉彥恭喜各位得獎者，不論有無得獎，希望大家都有得到滿滿地來到花蓮觀光購物的樂趣，是歷年來響應程度之最，突破往年單一抽獎紀錄，帶來逾兩千萬的消費金額，感謝所有的在地人及遊客都以實際行動支持花蓮商家，也希望來到花蓮的遊客，會愛上花蓮，最後再次感謝所有人的熱情參與。

魏嘉彥說，第一次沒有抽到的民眾不要灰心，趕緊在11月5日前，到花蓮市消費，並於三處完成登錄後兌換摸彩券，就可以參加第二的摸獎，最大獎是市價逾4萬元的iMac24吋蘋果桌上型電腦等。

▲▼花蓮市長魏嘉彥與遠東百貨花蓮店長在第一次抽獎活動抽出25名幸運兒。（圖／花蓮市公所提供，下同）

今年舉辦「花得開心購物節」活動，分成兩次抽獎，第二次的抽獎於11月6日7點在花蓮市公所臉書舉辦抽獎直播，獎項非常豐富，除有iMac24吋蘋果桌上型電腦外、二獎是SAMSUNG三星 Galaxy S24+ 5G 6.7吋、三獎Dreame追覓科技 L10s Prime AI全能掃拖機器人，以及Philips 飛利浦毛小奈抗敏寵物清淨機、Vermicular MINI IH 琺瑯電子鑄鐵鍋、德國BRITA Model ONE瞬熱智能滅菌開飲機、Panasonic 國際牌 31L蒸氣烘烤爐（NU-SC280W）、Apple 10.9 吋iPad Wi‑Fi 機型64GB等37個獎項。

市公所會在一周內以電話通知，如有任何疑問可於上班時間撥打諮詢專線03-8358916由活動小組專人服務，中獎人須要出示身分證以及摸彩券存根聯，以利後續活動小組核查，第一次抽獎未兌領者，獎項併入第二次抽獎。

相關詳情及完整得獎名單請上花蓮市公所網站、臉書，及花蓮市文化觀光資訊網查詢。

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