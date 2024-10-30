抽到2次iPad Pro！他挖出清冊「疑是國稅局自己人」：抓到你囉

▲謝克祥質疑抽獎是騙局。（圖／翻攝自Facebook／謝克祥）

記者曾筠淇／綜合報導

財政部先前舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，只要達成指定條件即可參加抽獎，不過就有網友留意到，「高O君」抽中2次iPad Pro，另還有3人也重複中獎。曾參選桃園市議員的謝克洋就發文貼出一張圖，直呼「抓到你囉～高O君！」質疑對方可能是「國稅局自己人」。不過，得獎的「高O君」和清冊上的「高O君」是否為同一人，目前仍不得而知，且該清冊還有其他位「高O君」。

財政部先前舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，隨著三期得獎名單公布，就有網友發現有4個人不只一次抽中大獎。從圖片可見，「陳O祥」抽中2次iPhone 15 Pro；「吳O玹」抽中飲水機和吸塵器；「梁O邦」抽中自行車和MacBook Pro；「高O君」抽中2次iPad Pro。

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謝克祥就在臉書上發文直呼，「抓到你囉～高O君！」質疑這次抽獎是騙局，「其實疑似是國稅局自己人抽走啦！」他強調並不是國稅局的人不能參與抽獎，而是這個人太幸運，可以中兩次大獎，「這麼剛好疑似是國稅局員工的機率，到底有多高呢？」

謝克祥貼出來的截圖，是「113年高考三級正額錄取人員分配實務訓練機關清冊」，「高O君」被分配實務訓練的機關是「財政部台北國稅局（含所屬機關）」。

也有網友在Cheap的貼文底下貼出清冊截圖，直呼「有一個熟悉的名字在113年10月～12月被分派到台北國稅局」。其他網友則回應，「人家家裡剛好缺兩台iPad Pro怎麼了嗎」、「尾牙抽獎OK的」。不過，得獎的「高O君」和清冊上的「高O君」是否為同一人，目前仍不得而知，且該清冊還有其他位「高O君」。

▲網路上瘋傳該圖。（圖／翻攝自Facebook）

財政部次長李慶華受訪時表示，每次抽獎時都有經過律師驗證，把符合資格的名單匯入電腦，透過公開抽獎的程序、經過律師來當場驗證，沒有問題才舉行抽獎，中獎名單也都有經過律師公開驗證，而且抽獎活動都是公開的，民眾可以看到抽獎流程。



不過針對4人重複抽獎，李慶華說，財政部已請主辦單位台北國稅局詳細查證，抽獎系統或中獎人員是否有問題，已請台北國稅局詳實查證、積極辦理中，相信台北國稅局也許在這幾天內會給答案。他也強調，財政部秉持誠信原則來做所有活動，抽獎活動是公開的，沒有任何的造假，或是外界所質疑是否有內定等問題，請民眾不要有這樣的疑慮。