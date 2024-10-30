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雲端發票抽獎4人重複中獎遭疑造假　財政部次長：有點奇怪

▲▼財政部次長李慶華出席「行政院會記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

▲財政部次長李慶華。（圖／記者陳家祥攝）

記者崔至雲／台北報導

財政部為鼓勵民眾使用雲端發票，舉辦推廣雲端發票抽獎活動，但有民眾發現得獎人名單有4人重複中大獎，質疑造假。財政部次長李慶華今（30日）受訪時否認造假內定，但對於民眾的質疑，「我們也覺得有點奇怪」，強調抽獎過程中已經律師公開驗證，也已請主辦的國稅局進行調查。

財政部為了鼓勵民眾使用雲端發票，舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」活動，送出包括10萬元現金、智慧手機、平板等獎品，近日卻被網友發現，有4人在3次抽獎活動中連續中獎，都抽中2次。

立法院司法及法制委員會今天審查司法院函請審議稅務行政事件審理法草案等案，李慶華等人列席說明，並備質詢。

對於財政部抽獎宣導活動發生4人重複中大獎等議題，李慶華說明，此宣導活動分三個階段進行，每一個階段只要符合條件與遊戲規則，民眾都可以參加抽獎，且是不斷參加抽獎。

李慶華強調，每次抽獎時都有經過律師驗證，把符合資格的名單匯入電腦，透過公開抽獎的程序、經過律師來當場驗證，沒有問題才舉行抽獎，中獎名單也都有經過律師公開驗證，而且抽獎活動都是公開的，民眾可以看到抽獎流程。

針對4人重複中獎，李慶華說，財政部已請主辦單位台北國稅局詳細查證，抽獎系統或中獎人員是否有問題，已請台北國稅局詳實查證、積極辦理中，相信台北國稅局也許在這幾天內會給答案。

李慶華指出，財政部秉持誠信原則來做所有活動，抽獎活動是公開的，沒有任何的造假，或是外界所質疑是否有內定等問題，請民眾不要有這樣的疑慮。 

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