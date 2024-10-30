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中獎名單好多victorpeng！網見Gmail「1設計」懂了　他喊取消資格

▲▼ 。（圖／翻攝自「稅務突擊隊」得獎公告）

▲部分信箱非常類似。（圖／翻攝自「稅務突擊隊」得獎公告）

記者曾筠淇／綜合報導

財政部先前舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，只要達成指定條件即可參加抽獎，然而有網友核對中獎名單後，卻發現有4人重複中大獎，引發外界質疑。後來又有網友留意到，財政部的另個活動得獎名單中，有很多幸運兒的信箱非常相像，均與victorpeng有關，而在高鐵的得獎公告中，也能看見類似信箱。

財政部還有另個抽獎活動「稅務突擊隊」，分為社會組和國中組，社會組部分，其中一個獎項是統一超商200元電子禮券，共有50名。結果有網友看了名單後卻發現，有好幾個信箱都以「victorpeng」來變化，只是在英文中間加上「.」，或者是在帳號最末加上「X.0」。 

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▲▼ 。（圖／翻攝自高鐵抽獎活動得獎名單）

▲高鐵得獎名單也能看見「victorpeng」系列的信箱。（圖／翻攝自高鐵抽獎活動得獎名單）

不少網友看到後，都在PTT上忍不住直呼，「victorpeng變化也太多」、「victorpeng這信箱中真多呢」、「victorpeng是什麼幸運名字？我也來註冊一個抽看看」、「我現在就去辦victorpeng帳號，下次去抽」、「只要Victor就會中喔」、「一堆人都取victor難怪會變『勝利組』」、「victorpengx00到x99是吧」。

還有網友留意到，高鐵先前曾舉辦半價券、會員點數的抽獎活動，結果仔細一比對，竟再次看到「victorpeng」系列的信箱。此舉也引來眾人質疑，「應該是同一人，用Gmail分身」、「Gmail分隔點可以無視，同一人無誤」、「Gmail+.+數字代號都是寄到同信箱，所以這些都是同人」、「好多信箱還會用大寫，你是在騙誰啊」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Gmail說明）

▲信箱多打小數點也能收到信。（圖／翻攝自Gmail說明）

根據Gmail官網說明，「Gmail地址中的小數點不會造成影響」，即便在電子郵件地址中加入小數點，也依然可以收到信箱，舉例來說，如果信箱為johnsmith@gmail.com，那不管是john.smith@gmail.com、
jo.hn.sm.ith@gmail.com還是j.o.h.n.s.m.i.t.h@gmail.com，都能收到信件。不過，若為公司、學校或其他機構的專屬Gmail帳號則有差異。

前桃園市議員王浩宇也在臉書發文表示，「基本上Gmail帳號，中間在任何一個字放個點，都會是同一個信箱」，但主辦方沒有排除這樣的作弊行為，讓部分人用不同的排列參加無數次抽獎，若再加上家人、分身帳號，中獎機會當然高，「我認為這樣的行為，已經屬於作弊取得獎品，財政部應該拿出魄力，取消資格」。

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