財政部「抽獎影片」被挖！網朝聖：很厲害的技術　李慶華稱沒造假

記者曾筠淇／綜合報導

財政部先前舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，只要達成指定條件即可參加抽獎，然而網友核對中獎名單後，卻發現有4人重複中大獎。當時主辦單位抽獎時，有舉辦記者會，並將影片放至YouTube及臉書粉專上，如今則有不少網友「朝聖」，甚至留言開酸。

財政部次長李慶華受訪時表示，每次抽獎時都有經過律師驗證，把符合資格的名單匯入電腦，透過公開抽獎的程序、經過律師來當場驗證，沒有問題才舉行抽獎，中獎名單也都有經過律師公開驗證，而且抽獎活動都是公開的，民眾可以看到抽獎流程。

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▲網友朝聖抽獎影片。（圖／翻攝自Facebook／臺北國稅局 稅務小精靈）

不過針對4人重複抽獎，李慶華說，財政部已請主辦單位台北國稅局詳細查證，抽獎系統或中獎人員是否有問題，已請台北國稅局詳實查證、積極辦理中，相信台北國稅局也許在這幾天內會給答案。他也強調，財政部秉持誠信原則來做所有活動，抽獎活動是公開的，沒有任何的造假，或是外界所質疑是否有內定等問題，請民眾不要有這樣的疑慮。

只是，仍有不少網友質疑抽獎公平性，並湧入抽獎影片底下留言開酸，「真是既公開又透明的程式抽獎，好奇律師是要見證什麼，見證動畫有沒有卡住嗎」、「哪裡公開公正，國中生都能做的程式了，名單先放好就好了」、「朝聖，動畫片抽獎」、「國稅局的尾牙抽獎辦這麼早喔」、「原來表單表頭在抽獎時就會瞬間完成，真的是很厲害的技術」、「這名單是不是先做好」。