高鐵抽獎也見「彭家軍」！第一周就狂中　眾人愣：像程式開門

▲有網友在高鐵抽獎活動也看到彭家軍帳號。（圖／翻攝自高鐵周周抽得獎公告）

記者鄺郁庭／綜合報導

雲端發票抽獎爭議延燒，PTT網友開啟搜查模式，有人翻出財政部其他活動，發現「稅務突擊隊」的抽獎活動中出現大批「彭家軍」，名字、Email的相似度都超高。就有人也在高鐵的抽獎活動發現好幾個彭家軍的Email，再度令眾人咋舌，「第一周就七個了」、「確實像程式開門」、「太扯啦！越查越多！」

財政部舉辦「稅務突擊隊」的抽獎活動，參加對象分成學生組及社會組。就有網友翻出中獎名單，發現社會組中獲得「超商200元禮券」的50人中，姓彭者佔了15人，比例高達30%。不僅如此，另一名網友還按照Email分類，發現「彭家軍」愛用victorpeng、Denise、Lync.h、NimsNad等帳號，只不過帳號上會有一些小變化，事件瞬間炎上。

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就有網友在PTT的Gossiping板問卦，「高鐵抽獎也有好多victorpeng」，看到大家都在討論雲端發票事件，又在推文中看見有人說高鐵的某個抽獎活動中，也有很多Email是victorpeng的人中獎，查了一下發現真的好多。

原PO就貼出高鐵半價券及會員點數周周抽活動的中獎名單，可以看到victorpeng系列的帳號在第一周就抽中好幾次。貼文引發討論，「victorpeng總共應該是8個，上面那個carlenecas有2個，一起的話就10個」、「不只victorpeng吧！其他mail也出現過耶」、「ID中間有點分隔的都很可疑」、「抽獎有點點大軍和勝利彭大軍。」

▲多組victorpeng中獎。（圖／翻攝自高鐵抽獎活動得獎名單）

有網友則紛紛表示，「看起來就是有卡神2.0，專門鑽這種漏洞」、「可以查廠商了，要程式碼來看」、「程式於茫茫人海中選幾個victorpeng中獎」、「確實像程式開門」、「就有抽獎狂人，有機會的獎就猛力參加」、「結果變成幫財政部抓bug了嗎？」