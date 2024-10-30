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WHO：結核病取代COVID-19　成全球頭號傳染病殺手

▲▼世界衛生組織（WHO）。（圖／路透）

▲WHO表示，全球在減少結核病負擔方面進展緩慢，尚未達成原先設定的里程碑和目標。（圖／路透）

文／中央社日內瓦29日綜合外電報導

根據世界衛生組織（WHO）今天發布的報告，結核病在2023年取代COVID-19（2019冠狀病毒疾病）成為傳染性疾病相關死亡案例中的首要原因，突顯全球在根除結核病上面臨的挑戰。

根據WHO，去年約有820萬人被新診斷為結核病患者，這意味他們能夠獲得適當治療，這是自WHO於1995年開始全球結核病監測以來的最高紀錄，高於2022年報告的750萬人。

報告指出，數據顯示，消除結核病仍是一個遙遠的目標，因為對抗結核病的過程中面臨資金嚴重不足等持續挑戰。

路透社報導，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對記者表示：「在我們擁有預防、檢測和治療結核病工具的情況下，結核病仍造成大量死亡和患病，令人相當憤慨。」

雖然與結核病相關的死亡人數從2022年的132萬人降至2023年的125萬人，但患病總人數在2023年略微上升，達到1080萬人。

WHO表示，全球在減少結核病負擔方面進展緩慢，尚未達成原先設定的里程碑和目標，而且還需取得顯著的進展，才能實現為2027年設定的其他目標。

低收入和中等收入國家承擔98%的結核病負擔，面臨嚴重的資金短缺。

2023年，結核病新增病例數估計數量與報告病例數之間的差距縮小至約270萬例，低於2020年和2021年COVID-19疫情期間約400萬例的水準。

WHO表示，多重抗藥性結核病仍是公共衛生危機。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）

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