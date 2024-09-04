手機輻射致癌？世衛研究：手機使用與罹患腦癌無關

▲儘管手機使用率普遍上升，但腦癌發病率並未跟著增加。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）主導的一項新調查報告指出，手機使用與罹患腦癌、頭頸癌並無關聯，儘管手機使用率普遍上升，但腦癌發病率並未跟著增加，與長時間使用手機（使用手機10年以上或更久）、手機使用量（打電話次數或花在電話上的時間）均無關。

衛報、路透、SBS中文網等報導，這項研究3日公開發表，在澳洲輻射防護及核安全局的帶領之下，審查超過5000份先前的研究報告，找出科學上最嚴謹並排除薄弱的內容，把重點放在中樞神經系統的癌症（包括大腦、腦膜、腦垂體、耳部）、唾液腺腫瘤與腦腫瘤，調查成人與孩童罹患腦癌、唾液腺癌、白血病等風險與手機使用、基地台、職業等是否有關。

研究結果顯示，使用手機的時間長短並不會增加罹癌風險。主要作者卡里皮迪斯（Ken Karipidis）副教授指出，最終分析評估涵蓋1994年至2022年期間的63項研究，「我們的結論是，沒有證據表明手機與腦癌、其他頭頸癌症之間存在關聯」，即便使用手機超過10年，也沒有發現其與癌症之間的關聯。

研究共同作者、紐西蘭奧克蘭大學癌症流行病學榮譽教授艾活（Mark Elwood）說明，這項研究評估手機、電視、嬰兒監視器、雷達輻射頻率的影響，但相關風險並未增加，而研究結果也被評為「適度的可信程度」，這是沒有臨床試驗的評論所得獲得的最高評級。不過報導也稱，這項研究結果僅適用於3G及4G網路。