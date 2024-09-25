結核病發生率為全國1.4倍　南投獲贈胸部X光巡迴醫療車

▲南投慈善宮暨媽祖陰德會捐贈價值900萬元胸部X光巡迴醫療車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣去年結核病發生率為每10萬人口39.3人，與全國相較高約1.4倍，在原鄉的信義鄉和仁愛鄉部分，更分別高於全國約3.9、6.8倍；南投慈善宮及媽祖陰德會因此捐贈價值900萬元、配備AI影像分析技術的胸部X光巡迴醫療車予縣政府，避免結核菌在偏鄉社區傳播蔓延。

「南投慈善宮暨媽祖陰德會」胸部X光巡迴醫療車捐贈儀式22日登場，由南投慈善宮主委李轂摩及媽祖陰德會理事長先天佛道姑黃李濟代表6位捐贈者捐出胸部X光巡迴醫療車，縣長許淑華代表接受致謝，縣議員張秀枝、簡賜勝、林儒暘、南投市長張嘉哲、衛福部疾病管制局中區管制中心主任吳智文、台北市松山慈祐宮主委陳玉峰、前縣長林源朗、立委馬文君和游顥服務處代表都出席觀禮；會場也辦理肺結核篩檢，政令宣導及闖關活動，吸引逾千民眾參與。

許淑華說，去年全國結核病發生率為每10萬人口28.2人，南投無論全縣或信義、仁愛2原鄉發生率都高於全國，加上幅員遼闊，胸部X光巡迴醫療車在醫療資源不足的偏鄉結核病防治中扮演重要角色，每年可主動發現結核病個案約20名；但該縣既有巡迴車老舊，幸有南投慈善宫、南投縣慈善宮媽祖陰德會領銜號召林長佑、黄鴻文、裕展股份有限公司及醫盟實業有限公司等共同捐贈胸部部X光巡過醫療車，以利儘早發現、及早治療。

縣府衛生局表示，該胸部X光巡迴醫療車採用日本先進CANON公司新型數位影像X光醫學影像系統，拍攝時可同步自動追蹤定位3秒鐘快速成像，同步自動追蹤設備可大幅提升受檢者檢查安全性，此外可透過5G傳輸技術即時回傳醫療機構進行分析判讀，亦可結合AI影像分析技術，快速提供肺結核疑似個案篩檢及時獲取建議；現場進行痰液採檢培養，藉以優化肺結核篩檢作業，可大幅提升肺結核篩檢效益。

該醫療車亦為以HINO 11.0噸六期環保法規全新車型，車上配置有ACC主動式車距維持系統、定速系統、PCS 預警式防護系統 、AEBS緊急煞車輔助系統、LDWS 車道偏離警示系統、VSC 車輛穩定控制系統、駕駛行為偵測系統（Driver Monitoring System, DMS），針對駕駛表現疲勞、分心或未繫安全帶等行為時，可自動警報提醒，大幅提升巡迴車在偏鄉地區行車安全，也特別選配日本製柴油發電機，可提供偏鄉無法提供接電場所，大幅提升篩檢的機動性。

衛生局呼籲，民眾應定期參與胸部X光檢查，也可利用「結核病篩檢法」自我檢測；如發現以下症狀︰咳嗽2週、咳嗽有痰、胸痛、沒有食慾及體重減輕等，建議儘快至醫療院所就醫檢查，若有相關疑問可至該局網站查詢（https://ntshb.tw/hc03ufyff），或電洽該縣防疫專線049-2220904。