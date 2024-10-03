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越南2動物園爆H5N1禽流感疫情　員工曾密切接觸！已51猛獸死亡

老虎泡綠藻池。（圖／CFP）

▲越南2家動物園爆發H5N1禽流感疫情，導致園內多頭老虎、獅子和豹死亡。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

越南2家動物園近期爆發H5N1禽流感疫情，導致47頭老虎、3頭獅子和1頭豹死亡，不過這波疫情暫時還未出現動物傳人病例。

《衛報》引述越南通訊社報導，這幾宗死亡案件是在8至9月發生於南部隆安省（Long An）的私人野生動物園My Quynh，以及同奈省（Dong Nai）的Vuon Xoai動物園。越南動物健康診斷中心的檢測結果顯示，這幾隻動物都死於H5N1 A型病毒感染。

法新社在接獲消息後，與這2家動物園取得了聯繫，但園方拒絕對這波疫情發表置評。越南通訊社指出，儘管動物園內的工作人員和感染動物有過密切接觸，但截至目前為止，所有的涉事人員都未出現呼吸道症狀。

越南自然教育組織指出，截至2023年底，越南共有385頭老虎被圈養，其中約有310隻飼養在私人農場和動物園裡，其餘的則被養在國營設施內。自2022年以來，世界衛生組織（WHO）注意到H5N1病毒在哺乳動物中引發致命疫情的病例逐漸增加。

WHO表示，人類感染H5N1的症狀從輕微到嚴重不等，某些情況下甚至可能致命。越南今年3月通報了一例人類感染H5N1死亡的個案。早在2004年，泰國最大的繁殖場也因禽流感疫情爆發，導致數十隻老虎死亡或被宰殺。

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