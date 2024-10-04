世衛核准首款M痘緊急用試劑　供專業人員操作

▲WHO核准了亞培藥廠的M痘緊急用診斷試劑，供專業人員使用。（圖／CFP）

文／中央社

世界衛生組織（WHO）今天核准亞培藥廠（Abbott Laboratories）的M痘緊急用診斷試劑，這是世衛首次批准這類試劑，目的是在面臨疫情爆發的國家強化檢測能力。

路透社報導，世衛指出，這款即時聚合酶連鎖反應（PCR）試劑名為Alinity m MPXV檢驗，能從人體皮膚病變拭子中檢測出M痘（mpox，舊稱猴痘）病毒DNA，專供受過專業訓練的臨床實驗室人員使用。

世衛表示，正評估3種新的M痘緊急用診斷試劑，也正和其他製造商討論，以擴大M痘診斷工具的可得性。

負責藥品及衛生產品事務的世衛助理秘書長中谷祐貴子（Yukiko Nakatani）說：「這是第一款依據緊急使用清單（EUL）程序列出的M痘診斷試劑，標誌著在受影響國家擴大檢測能力的重要里程碑。」

世衛今年8月再度宣布M痘為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），這已是兩年來的第2次。M痘病毒傳染在剛果民主共和國爆發，並擴散到鄰近的蒲隆地、烏干達和盧安達。

目前有兩支M痘病毒株在傳播，分別為在西非和中非部分地區流行的Clade I變異株，以及全球關注、更易傳染的新型變異株Clade Ib。

除了剛果民主共和國及鄰近國家外，瑞典、泰國和印度也出現Clade Ib病毒株的確診感染病例。