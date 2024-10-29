不斷更新／台東宣布：綠島蘭嶼明天停班停課　全台颱風假一次看

▲康芮持續逼近，中央氣象署已發布海警。（示意圖／ETtoday資料照）
記者趙蔡州／綜合報導
中颱康芮逼近台灣，暴風圈持續擴大，預計30日至31日對台灣影響最劇烈。宜蘭縣、彰化縣宣布明天正常上班上課後，但台東縣考量，受康芮颱風外圍環流影響，有影響安全之虞，綠島鄉、蘭嶼鄉已達停班停課標準，明日(30日)停止上班、停止上課。《ETtoday新聞雲》也將為您整理全台縣市停班停課的最新情況。
全台各縣市10月30日停班停課一覽：
北部地區
基隆市｜尚未宣布
台北市｜尚未宣布
新北市｜尚未宣布
桃園市｜尚未宣布
新竹縣｜尚未宣布
新竹市｜尚未宣布
中部地區
苗栗縣｜尚未宣布
台中市｜尚未宣布
南投縣｜尚未宣布
彰化縣｜30日正常上班上課
雲林縣｜尚未宣布
南部地區
嘉義市｜尚未宣布
嘉義縣｜尚未宣布
台南市｜尚未宣布
高雄市｜尚未宣布
屏東縣｜尚未宣布
東部地區
宜蘭縣｜30日正常上班上課
花蓮縣｜尚未宣布
台東縣｜綠島、蘭嶼30日停班停課
離島地區
澎湖縣｜尚未宣布
金門縣｜尚未宣布
連江縣｜尚未宣布
▼康芮29日下午5點中心位置在北緯18.0度，東經126.4度，即在鵝鑾鼻東南方約720公里之處。（圖／氣象署提供）
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