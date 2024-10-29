　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不斷更新／台東宣布：綠島蘭嶼明天停班停課　全台颱風假一次看

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲康芮持續逼近，中央氣象署已發布海警。（示意圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

中颱康芮逼近台灣，暴風圈持續擴大，預計30日至31日對台灣影響最劇烈。宜蘭縣、彰化縣宣布明天正常上班上課後，但台東縣考量，受康芮颱風外圍環流影響，有影響安全之虞，綠島鄉、蘭嶼鄉已達停班停課標準，明日(30日)停止上班、停止上課《ETtoday新聞雲》也將為您整理全台縣市停班停課的最新情況。

全台各縣市10月30日停班停課一覽：

[廣告]請繼續往下閱讀...

北部地區

基隆市｜尚未宣布

台北市｜尚未宣布

新北市｜尚未宣布

桃園市｜尚未宣布

新竹縣｜尚未宣布

新竹市｜尚未宣布

中部地區

苗栗縣｜尚未宣布

台中市｜尚未宣布

南投縣｜尚未宣布

彰化縣｜30日正常上班上課

雲林縣｜尚未宣布

南部地區

嘉義市｜尚未宣布

嘉義縣｜尚未宣布

台南市｜尚未宣布

高雄市｜尚未宣布

屏東縣｜尚未宣布

東部地區

宜蘭縣｜30日正常上班上課

花蓮縣｜尚未宣布

台東縣｜綠島、蘭嶼30日停班停課

離島地區

澎湖縣｜尚未宣布

金門縣｜尚未宣布

連江縣｜尚未宣布

▼康芮29日下午5點中心位置在北緯18.0度，東經126.4度，即在鵝鑾鼻東南方約720公里之處。（圖／氣象署提供）

▲▼康芮颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／綠島、蘭嶼明天停班課
以色列空襲加薩走廊北部地區　至少60死
LIVE／康芮變壯「轉彎衝撞」暴風罩全台　最新路徑曝
2動作「比爬樓梯更傷膝蓋」！　醫：得承受8倍重量
快訊／宜蘭縣宣布：明天正常上班上課

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

康芮暴風圈「將達300公里」罩全台！專家：上次1年3颱登陸已16年前

不斷更新／台東宣布：綠島蘭嶼明天停班停課　全台颱風假一次看

LIVE／57年怪颱康芮變壯「轉彎衝撞」暴風罩全台　最新路徑曝

文化大學宣布「明天全校遠距上課」　期中考日期恐延後

快訊／颱風康芮逼近　直潭壩今晚7點開始調節性放水

紅茶、綠茶選哪種才健康？醫：喝對了可預防慢性病

快訊／快儲水！高雄明天「停水降壓11小時」　9.9萬戶受影響

準備獨旅亞洲！外國妹「只有兩地不想去」　他一聽秒苦笑

康芮開眼了「最快明晨5：30陸警」　暴風圈明深夜觸陸

有理由來杯抹茶了！每天攝取2克能修復肌膚、減少脂肪堆積

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

真的能轉！萬聖節扮魔術方塊　萌弟玩到全身汗也捨不得脫

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

林俊傑要借她「瑕疵麥克風XD」　魏如萱自曝是I人：我就是I～

1歲木木奶音超萌！　KID全家都被融化

康芮暴風圈「將達300公里」罩全台！專家：上次1年3颱登陸已16年前

不斷更新／台東宣布：綠島蘭嶼明天停班停課　全台颱風假一次看

LIVE／57年怪颱康芮變壯「轉彎衝撞」暴風罩全台　最新路徑曝

文化大學宣布「明天全校遠距上課」　期中考日期恐延後

快訊／颱風康芮逼近　直潭壩今晚7點開始調節性放水

紅茶、綠茶選哪種才健康？醫：喝對了可預防慢性病

快訊／快儲水！高雄明天「停水降壓11小時」　9.9萬戶受影響

準備獨旅亞洲！外國妹「只有兩地不想去」　他一聽秒苦笑

康芮開眼了「最快明晨5：30陸警」　暴風圈明深夜觸陸

有理由來杯抹茶了！每天攝取2克能修復肌膚、減少脂肪堆積

台灣金聯新董座呂政璋　王鴻薇掀黑料：父弟挪公款欠5千萬逃亡中

康芮暴風圈「將達300公里」罩全台！專家：上次1年3颱登陸已16年前

不斷更新／台東宣布：綠島蘭嶼明天停班停課　全台颱風假一次看

真主黨「二把手」被扶正！投入組織30年　曾嗆讓以色列先哭泣

派閥政治獻金醜聞太傷　石破茂內閣支持率暴跌18.6%剩32.1%

以色列空襲加薩走廊北部地區　4層樓建築炸毀至少60死

日311災區核電廠重生首例！　女川2號機「相隔13年」重啟運轉

彰化安親班女師開車載3童　遭垃圾車撞擊「墜入大排」釀5傷

LIVE／57年怪颱康芮變壯「轉彎衝撞」暴風罩全台　最新路徑曝

2動作「比爬樓梯更傷膝蓋」！　醫：得承受8倍重量

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

生活熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

便當店老闆「女友是免費飛機杯」被洗1星！回應惹怒網

康芮颱風路徑南修！陳其邁示警：高雄風雨加劇

康芮開眼了「最快明晨5：30陸警」　暴風圈明深夜觸陸

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

康芮「暴風侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

LIVE／康芮變壯暴風罩全台　最新路徑曝

更多熱門

相關新聞

康芮暴風圈罩全台！上次1年3颱登陸已16年前

康芮暴風圈罩全台！上次1年3颱登陸已16年前

康芮颱風今（29日）下午開眼了，氣象署17時30分已發布海警，預估最快明（30日）清晨5時半至8時半間發布陸警，24小時內將增強為中颱上限，其暴風圈半徑甚至可能擴大到300公里。對此，氣象專家吳聖宇表示，若康芮颱風如預期登陸，將會是繼2008年後，再一次出現一年內有3個或以上的颱風登陸。

LIVE／康芮變壯暴風罩全台　最新路徑曝

LIVE／康芮變壯暴風罩全台　最新路徑曝

文化大學宣布：明天全校改遠距上課

文化大學宣布：明天全校改遠距上課

即／直潭壩今晚7點開始調節性放水

即／直潭壩今晚7點開始調節性放水

康芮開眼了「最快明晨5：30陸警」　暴風圈明深夜觸陸

康芮開眼了「最快明晨5：30陸警」　暴風圈明深夜觸陸

關鍵字：

康芮颱風

讀者迴響

熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

更改颱風假宣布時間？北市這樣說

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

便當店老闆「女友是免費飛機杯」被洗1星！回應惹怒網

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

康芮颱風路徑南修！陳其邁示警：高雄風雨加劇

康芮開眼了「最快明晨5：30陸警」　暴風圈明深夜觸陸

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

道奇聽牌！弗里曼轟出世界大賽紀錄

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面