不斷更新／台東宣布：綠島蘭嶼明天停班停課　全台颱風假一次看

▲康芮持續逼近，中央氣象署已發布海警。（示意圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

中颱康芮逼近台灣，暴風圈持續擴大，預計30日至31日對台灣影響最劇烈。宜蘭縣、彰化縣宣布明天正常上班上課後，但台東縣考量，受康芮颱風外圍環流影響，有影響安全之虞，綠島鄉、蘭嶼鄉已達停班停課標準，明日(30日)停止上班、停止上課。《ETtoday新聞雲》也將為您整理全台縣市停班停課的最新情況。

全台各縣市10月30日停班停課一覽：

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北部地區

基隆市｜尚未宣布

台北市｜尚未宣布

新北市｜尚未宣布

桃園市｜尚未宣布

新竹縣｜尚未宣布

新竹市｜尚未宣布

中部地區

苗栗縣｜尚未宣布

台中市｜尚未宣布

南投縣｜尚未宣布

彰化縣｜30日正常上班上課

雲林縣｜尚未宣布

南部地區

嘉義市｜尚未宣布

嘉義縣｜尚未宣布

台南市｜尚未宣布

高雄市｜尚未宣布

屏東縣｜尚未宣布

東部地區

宜蘭縣｜30日正常上班上課

花蓮縣｜尚未宣布

台東縣｜綠島、蘭嶼30日停班停課

離島地區

澎湖縣｜尚未宣布

金門縣｜尚未宣布

連江縣｜尚未宣布

▼康芮29日下午5點中心位置在北緯18.0度，東經126.4度，即在鵝鑾鼻東南方約720公里之處。（圖／氣象署提供）